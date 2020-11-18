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Главная Новости Политика внешняя политика Байден и труба: эксперты о судьбе газопровода СП-2
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Байден и труба: эксперты о судьбе газопровода СП-2

Джо Байден будет прилагать усилия по остановке строительства "Северного потока-2", считают эксперты

сегодня, 11:02
Автор:

Сергей Медведев

Согласно данным немецкой Bild, вероятный победитель президентских выборов в США, демократ Джо Байден не только хочет, но и может остановить проект газопровода Северный Поток-2. Сможет ли Байден похоронить СП-2, и какие могут быть последствия того или иного развития ситуации рассказали украинские эксперты.

Байден и труба: эксперты о судьбе газопровода СП-2

 "У Трампа — торговые интересы, у Байдена — политические"

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Бабин Борис напоминает, что основной задачей СП-2 является создание для РФ мощностей подачи в Европу газа, полностью замещающих украинские.

"Для США данный проект содержит вызовы как для поставщика в Европу сланцевого газа в рамках торгового судоходства, через терминалы, – подчеркивает эксперт. – Администрация Трампа стремилась остановить "Северный поток" в силу именно торговых интересов. У Администрации Байдена к этим целям добавятся и политические". 

По мнению Бориса Бабина, поскольку примененные США санкции, в первую очередь по классификационным обществам и страховщикам судов, строящих СП, довольно эффективны, то вряд ли их кто-либо будет отменять с января 2020 года.

"Американские политики ищут рынки сбыта для своих компаний"

Политический эксперт Светлана Кушнир думает, что для Джо Байдена в приоритете останутся национальные интересы — в отличие от украинских политиков и президента.

"Похоронить СП-2 не удастся. Пока. Но сдержать его достройку – вполне реально, – говорит Светлана Кушнир. – Тем более, что США давят в этом вопросе на Евросоюз, дабы просто продать европейцам сжиженный газ и остаться на энергорынке европейского континента".

Эксперт подчеркивает, что американские политики (будь то демократы, или республиканцы) говорят на языке бизнес-интересов, а на идеологии.

"В условиях экономического кризиса они ищут любые рынки сбыта для своих компаний. А если есть возможность эти ниши на рынках и секторах расширить, то действуют довольно агрессивно", – отмечает Светлана Кушнир.

Она акцентирует, что в случае с СП-2 и Украина, и США — в одном фарватере.

"Чем дольше строится Северный поток-2, тем больше мы сможем прокачать природного газа благодаря нашему транзитному договору с РФ, – поясняет эксперт. – То есть,  тем дольше наша ГТС будет востребована. А это значит, что в бюджет придет больше средств. Потому тут нам с новой администрацией Белого дома надо выстроить устойчивые и долговременные связи. И так блюсти свои прагматичные выгоды. Пока два гиганта дерутся, мелким лучше успевать доить корову. Ведь когда-то такое везение закончится — и придут совсем другие времена".

Как сообщал портал "Комментарии", посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что критика санкций США против российского магистрального газопровода "Северный поток-2" неприемлема.



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Источник: https://comments.ua/
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