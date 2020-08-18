Армия Беларуси на западной границе в полной боевой готовности - Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что на западной границе Б и лоруси боевые подразделения приведены в полную готовность, ведь НАТО, как он говорил раньше, "лязгает гусеницами". Об этом сообщает государственное информационное агентство Беларуси "Белта".

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных границах, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это выполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязанностей ", - заявил действующий Президент Беларуси на совещании в Совете безопасности страны.

Фото: afp.com, источник: tk.media

В то же время Лукашенко не уточнитл, от кого именно видит угрозу, объяснив приведения войск государства в готовность через высказывания только ему известных "представителей иностранных государств".

"Появились заявления представителей западных стран, в том числе руководителей некоторых стран, которые вообще не знают, где находится Беларусь, и не знают, что здесь происходит. Но все-таки делают эти заявления ", - сказал он и добавил, что" внешний компонент заставляет учитывать ситуацию и действовать соответствующим образом ".

"Это означает, что сегодня не только внутри, но и снаружи у нас появляется проблемы. А то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим открыто. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответственно, но мы понимаем, в каком направлении ", - утверждает белорусский лидер.

В Альянсе, в свою очередь, требуют проявить уважение и уверяют, что никакой угрозы со стороны стран-участниц блока для Беларуси нет.

Ранее издание "Комментарии" писали, что президент Беларуси считает , что в стране пытаются насильно захватить власть.

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