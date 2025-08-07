logo

Армения и Азербайджан подпишут соглашение, которое подорвет влияние России в регионе: о чем речь
Армения и Азербайджан подпишут соглашение, которое подорвет влияние России в регионе: о чем речь

США вытесняют Россию с Южного Кавказа: Армения и Азербайджан подписывают историческое соглашение с участием Трампа

7 августа 2025, 23:39
Автор:
Ткачова Марія

В Вашингтоне готовится к подписанию стратегическое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое может существенно изменить баланс сил в регионе и ослабить влияние Москвы. Как сообщает Reuters, документ будет официально подписан уже завтра с участием президента США Дональда Трампа.

Армения и Азербайджан подпишут соглашение, которое подорвет влияние России в регионе: о чем речь

Соглашение между Арменией и Азербайджаном

Ключевым элементом соглашения станет создание транзитного коридора через Южный Кавказ, соединяющий Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. Этот маршрут получит официальное название TRIPP — "Trump Route for International Peace and Prosperity", или "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

США получат эксклюзивные права на развитие этого пути — строительство и инфраструктурные решения будут осуществляться американским консорциумом. Фактически Вашингтон устанавливает логистическое присутствие в стратегическом регионе между Россией, Турцией и Ираном — зоне, долгое время находившейся под влиянием Москвы.

Кроме того, Армения и Азербайджан также подпишут соглашение о ликвидации Минской группы ОБСЕ, которое с 1992 года формально отвечало за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Ее сопредседателями были Россия, Франция и США. Однако реальный контроль за процессом долго оставался за Кремлем. Отмена этого механизма совсем лишает Москву рычагов в мирном процессе меж Ереваном и Баку.

Соглашение также призвано открыть новые экономические пути и улучшить транспортную доступность региона, что может иметь серьезные положительные последствия для торговли и стабильности на Кавказе. При этом саммит совпадает по времени с ключевым дедлайном, установленным Трампом для Кремля по прекращению боевых действий в Украине — это усиливает дипломатическое давление на Москву сразу на нескольких фронтах.

Напомним, ранее портал сообщал о том, что на юге Франции, в департаменте Од, продолжается один из самых масштабных лесных пожаров за последние десятилетия. Огонь уже охватил более 16 тысяч гектаров территории, и несмотря на частичное уменьшение интенсивности, ситуация остается сложной. Пожар считается самым мощным с 1949 года.



Источник: https://www.reuters.com/world/us-secures-strategic-transit-corridor-armenia-azerbaijan-peace-deal-2025-08-07/
