Аналитик назвал "маяки", которые укажут на начало переговоров между Украиной и РФ

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Марьян Ощановский
Стартом крупного переговорного процесса по завершению войны между Украиной и Россией будут встречи американских и российских чиновников, заявил политолог Виталий Кулик.
США будут инициировать переговоры об окончании войны. Фото из открытых источников
Вторым "маяком" после встреч в Вене, по словам политолога, будут переговоры в арабских странах. Переговоры с участием большого круга советников и аналитиков в каком-либо арабском государстве невозможно будет скрыть. Тем более что на такие переговоры обязательно поедет кто-то от Украины, отметил он.
И третьим "маяком" станет начало информационной кампании в Украине, отметил политолог. Он прогнозирует, что ряд спикеров от власти будут озвучивать рамку переговорного процесса и будут готовить общественное мнение к возможным компромиссам, уступкам и непопулярным решениям.
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