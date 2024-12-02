Аналитик назвал "маяки", которые укажут на начало переговоров между Украиной и РФ

Стартом крупного переговорного процесса по завершению войны между Украиной и Россией будут встречи американских и российских чиновников, заявил политолог Виталий Кулик.

США будут инициировать переговоры об окончании войны. Фото из открытых источников

"Сейчас идет много дискуссий о том, когда начнутся и действительно ли начнутся переговоры о завершении войны РФ против Украины. Я бы выделил несколько "маяков", которые будут свидетельствовать о том, что переговорный процесс запущен. Первый – активность в вип-зоне аэропорта Вены. Если в венском аэропорту мы увидим представителей американского политического истеблишмента и чиновников из Кремля, например, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина или еще кого-то из администрации Владимира Путина, то это будет означать начало подготовки к большому переговорному треку", — рассказал Виталий Кулик.

Вторым "маяком" после встреч в Вене, по словам политолога, будут переговоры в арабских странах. Переговоры с участием большого круга советников и аналитиков в каком-либо арабском государстве невозможно будет скрыть. Тем более что на такие переговоры обязательно поедет кто-то от Украины, отметил он.

И третьим "маяком" станет начало информационной кампании в Украине, отметил политолог. Он прогнозирует, что ряд спикеров от власти будут озвучивать рамку переговорного процесса и будут готовить общественное мнение к возможным компромиссам, уступкам и непопулярным решениям.

"Если все это в комплексе будет происходить – значит, начались переговоры о завершении активной фазы российско-украинской войны", — резюмировал политический аналитик.