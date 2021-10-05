Алексей Панич: можно поздравить Зеленского – ему удалось то, что не удалось Порошенко

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Кравцев Сергей
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили задержан в Грузии и, по всей видимости, обратно в Украину он вернется не скоро. Власти Грузии уже заявили, что экстрадиция Саакашвили в Украину – юридическая чушь. Следовательно, можно поздравить президента Владимира Зеленского. Ему удалось то, что не удалось его предшественнику Петру Порошенко: выжить Михаила Саакашвили из украинской политики. Причем сделать это всерьез и надолго. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей страннице в Facebook пишет журналист и блогер Алексей Панич.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский Фото из открытых источников
Журналист отмечает, как оказалось, для того, чтобы попрощаться с Саакашвили нужно было, вместо жесткого сопротивления, сначала пригреть, дать какую-то второстепенную роль, а потом почти забыть и закрыть "доступ к телу".
Алексей Панич подчеркивает, главное – убрать любые поводы для "драйва", выбросов адреналина, азарта борьбы, и тому подобное.
Читайте также на портале "Комментарии" — политолог и историк Виктор Таран рассказал, с кем у власти Грузии могут возникнуть проблемы после ареста Саакашвили. Украина здесь играет явно не в первую роль.
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