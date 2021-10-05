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Алексей Панич: можно поздравить Зеленского – ему удалось то, что не удалось Порошенко

Саакашвили теперь вернется в Украину не скоро

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили задержан в Грузии и, по всей видимости, обратно в Украину он вернется не скоро. Власти Грузии уже заявили, что экстрадиция Саакашвили в Украину – юридическая чушь. Следовательно, можно поздравить президента Владимира Зеленского. Ему удалось то, что не удалось его предшественнику Петру Порошенко: выжить Михаила Саакашвили из украинской политики. Причем сделать это всерьез и надолго. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей страннице в Facebook пишет журналист и блогер Алексей Панич.

Алексей Панич: можно поздравить Зеленского – ему удалось то, что не удалось Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Журналист отмечает, как оказалось, для того, чтобы попрощаться с Саакашвили нужно было, вместо жесткого сопротивления, сначала пригреть, дать какую-то второстепенную роль, а потом почти забыть и закрыть "доступ к телу".

Алексей Панич подчеркивает, главное – убрать любые поводы для "драйва", выбросов адреналина, азарта борьбы, и тому подобное.

"Эффект оказался поразительный: ну, Саакашвили в Украине стало просто... неинтересно. И он отправился туда, где драйв. Некоторым людям это действительно как сильнейший наркотик. И, похоже, Саакашвили как раз из таких. Финал истории: теперь Михо сидеть долго – и, скорее всего, таки в Грузии. Разве что там произойдет очередная революция на что сейчас совсем не похоже", – резюмировал журналист.

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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/4403681643083012
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