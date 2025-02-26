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"А где вопросы о безопасности?": дипломат рассказал, что не так с соглашением об ископаемых

Диплома считает документ рамочным и направленным на пиар Трампа

26 февраля 2025, 23:05
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Марьян Ощановский

Министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России и дипломат Владимир Огрызко заявил, что не видит зависимости между рамочным соглашением с США о редкоземельных минералах и гарантиями безопасности для Украины.

"А где вопросы о безопасности?": дипломат рассказал, что не так с соглашением об ископаемых

Огрызко раскритиковал соглашение об ископаемых. Фото из открытых источников

"Почему, собственно, мы говорим сейчас об этом соглашении? Потому что оно нужно, мне кажется, больше Дональду Трампу в чисто пропагандистских целях и его методах ведения внешней политики и не более. Я не вижу прямой зависимости между этим конкретным соглашением, которое должно быть подписано, потому что это, собственно, рамочный документ, который пока ни к чему никого не обязывает, с вопросами безопасности. Безопасность — это отдельная тема", — подчеркнул Владимир Огрызко.

Дипломат отметил, что главной целью политики Дональда Трампа являются скорые решения, которые далеко не всегда в интересах США.

"Для Трампа сегодня главная цель — это скорые победы и успехи. Именно поэтому он хотел быстро присоединить Канаду и Гренландию, а также сделать что-то подобное с Панамским каналом. Хотел решить вопрос Газы и тому подобное. И повсюду ситуация явно не в его пользу", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=agcLVnv5pyw
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