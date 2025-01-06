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Зеленский не возражает против участия Арестовича или Залужного в президентской кампании, но есть одно "но"

Зеленский подчеркнул, что потенциальные кандидаты должны сосредоточиться на помощи Украине, а не в начале предвыборных кампаний.

сегодня, 13:20
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в будущем многие люди, в том числе известные личности, будут иметь возможность баллотироваться на пост президента. Однако в интервью Лексу Фридману он подчеркнул, что потенциальные кандидаты должны сосредоточиться на помощи Украине, а не в начале предвыборных кампаний. 

Зеленский не возражает против участия Арестовича или Залужного в президентской кампании, но есть одно "но"

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Фридман спросил президента о возможности участия в следующих выборах таких лиц, как бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, пятый президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

"Они имеют право баллотироваться, если желают. Но важнее то, что они делают сегодня. Все эти люди известные украинцы, и их деятельность в этот момент имеет значение больше, чем любая избирательная кампания", — отметил президент.

Вместе с тем, Зеленский также рассказал, что пока не решил, будет ли он снова баллотироваться. Это будет зависеть от того, как завершится война с Россией.

5 декабря 2024 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина будет готова провести выборы сразу после окончания войны, отметив, что важно обеспечить возможность голосования для военных и находящихся за границей.

2 января 2025 года Зеленский уточнил, что президентские выборы не могут состояться во время военного положения.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, как заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, заявил, что выборы в Украине возможно будет провести после завершения "горячей стадии войны" и отмены военного положения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8XEpoCMIADI&t=5325s&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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