Зеленский не возражает против участия Арестовича или Залужного в президентской кампании, но есть одно "но"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в будущем многие люди, в том числе известные личности, будут иметь возможность баллотироваться на пост президента. Однако в интервью Лексу Фридману он подчеркнул, что потенциальные кандидаты должны сосредоточиться на помощи Украине, а не в начале предвыборных кампаний.

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Фридман спросил президента о возможности участия в следующих выборах таких лиц, как бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, пятый президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

"Они имеют право баллотироваться, если желают. Но важнее то, что они делают сегодня. Все эти люди известные украинцы, и их деятельность в этот момент имеет значение больше, чем любая избирательная кампания", — отметил президент.

Вместе с тем, Зеленский также рассказал, что пока не решил, будет ли он снова баллотироваться. Это будет зависеть от того, как завершится война с Россией.

5 декабря 2024 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина будет готова провести выборы сразу после окончания войны, отметив, что важно обеспечить возможность голосования для военных и находящихся за границей.

2 января 2025 года Зеленский уточнил, что президентские выборы не могут состояться во время военного положения.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, как заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, заявил, что выборы в Украине возможно будет провести после завершения "горячей стадии войны" и отмены военного положения.