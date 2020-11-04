Выборы в США: на рынке ставок резко повысили шансы на победу Трампа

Крупнейшие букмекерские агрегаторы сообщают о повышение шансов Дональда Трампа вновь занят пост президента США. Сдвиг произошел после того, как Байден обогнал Трампа на поле битвы в штате Висконсин, набрав, по оценкам, 89% голосов. Однако никто из букмекеров пока не назвал безоговорочного лидера президентской гонки.

Фото: РБК

Британская биржа Smarkets дает Байдену шанс 58%, в то время как новозеландский рынок прогнозов PredictI дает Байдену 63%. Шансы Трампа на Smarkets составляли 41% — резкое падение с 80% за ночь. К слову, днем ранее шансы кандидата от демократов оценивались в 61%. В общем, вероятность победы Трампа оценивается в 51%, Байдена — 49%



Напомним, что 3 ноября состоялись выборы президента Америки — разрыв голосов между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом резко сократился. Тем временем протестующие возле Белого дома снесли ограждение. Более 1000 человек, протестующих против президента Дональда Трампа, собрались во вторник вечером на площади Black Lives Matter Plaza, всего в квартале от Белого дома. Cотни людей прошли маршем через районы центра Вашингтона, блокируя движение, запуская фейерверки и протыкая шины полицейских фургонов.

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