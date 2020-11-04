kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

13860.50

ETH/USD

384.38

LTC/USD

52.96

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Выборы в США: на рынке ставок резко повысили шансы на победу Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в США: на рынке ставок резко повысили шансы на победу Трампа

Пока никто не называет безоговорочного лидера президентских выборов

сегодня, 14:10 comments838
Автор:

Елизавета Черных

Крупнейшие букмекерские агрегаторы сообщают о повышение шансов Дональда Трампа вновь занят пост президента США. Сдвиг произошел после того, как Байден обогнал Трампа на поле битвы в штате Висконсин, набрав, по оценкам, 89% голосов. Однако никто из букмекеров пока не назвал безоговорочного лидера президентской гонки. 

Выборы в США: на рынке ставок резко повысили шансы на победу Трампа

Фото: РБК

Британская биржа Smarkets дает Байдену шанс 58%, в то время как новозеландский рынок прогнозов PredictI дает Байдену 63%. Шансы Трампа на Smarkets составляли 41% — резкое падение с 80% за ночь. К слову, днем ранее шансы кандидата от демократов оценивались в 61%. В общем, вероятность победы Трампа оценивается в 51%, Байдена — 49%

Напомним, что 3 ноября состоялись выборы президента Америки — разрыв голосов между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом резко сократился. Тем временем протестующие возле Белого дома снесли ограждение. Более 1000 человек, протестующих против президента Дональда Трампа, собрались во вторник вечером на площади Black Lives Matter Plaza, всего в квартале от Белого дома. Cотни людей прошли маршем через районы центра Вашингтона, блокируя движение, запуская фейерверки и протыкая шины полицейских фургонов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ