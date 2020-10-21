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Выборы-2020: результаты соцопроса в новосозданном Одесском районе

"Оппозиционная платформа - За жизнь" лидирует в Одесском районе на местных выборах

сегодня, 15:00
Автор:

Станислав Молчанов

Национальная ассоциация потребителей Украины с 10 по 15 октября 2020 года провела опрос населения Одесского района в возрасте от 18 лет и старше, чтобы узнать, кому симпатизирует местное население накануне выборов в Украине. Исследование проведено по заказу информационного издания "Вестник Причерноморья".

Выборы-2020: результаты соцопроса в новосозданном Одесском районе

Избирательная совокупность — многоступенчатая случайная, на последнем этапе — квотная. Метод проведения опроса — индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента (на дому).

Выборка, представляющая население Одесского района, составляет 2000 респондентов. Выборка является репрезентативной по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

Выборка представителей каждого населенного пункта составляет 400 респондентов. Выборка является репрезентативной по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.

Основные результаты опроса

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в местные органы власти, принимали бы вы участие в голосовании?

Обязательно буду голосовать — 56,1%

Не уверен, но, скорее всего, буду голосовать — 18,0%

Не уверен, но, скорее всего, не буду голосовать — 8,3%

Не буду голосовать 13,4%

Затрудняюсь ответить 4,2%

Выборы в Одесский областной совет

Если бы на момент опроса происходили местные выборы, то самые лучшие шансы попасть в Одесский областной совет получили бы партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", "Слуга народа", "Доверяй делам", "Европейская Солидарность", "Перемога Пальчевского" и "Партия Шария ".

Другие партии имеют менее 3,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Выборы в Одесский районный совет

Если бы на момент опроса происходили местные выборы, среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором:

Другие партии имеют менее 3,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Выборы городского головы города Черноморск

Если бы на момент опроса проходили выборы городского головы города Черноморск, среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором, голоса распределились в пользу кандидата от партии "Доверяй Делам" Юрия Крука.

Другие кандидаты имеют менее 5,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Выборы городского головы города Южный

Если бы на момент опроса проходили выборы городского головы города Южный, респонденты, которые обязательно будут голосовать, отдали бы победу Владимиру Новацкому из "Слуги народа". 

Другие кандидаты имеют менее 5,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Результаты опроса в Таировской ОТГ (бывший Овидиопольский район)

Если бы на момент опроса проходили выборы городского головы города Южный, респонденты, которые обязательно будут голосовать, отдали бы победу Олегу Невзорову из партии "Перемога Пальчевского". 

Другие кандидаты имеют менее 5,0% сторонников (в каждом отдельном случае).



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