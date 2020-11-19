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Выборы-2020: дебаты кандидатов на пост мэра Николаева отменили из-за угрозы минирования

Пока нет информации, было ли на самом деле взрывное устройство

сегодня, 20:05
Автор:

Владимир Лавский

Дебаты кандидатов на должность мэра Николаева между Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой перенесли из-за угрозы минирования. Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на своей странице в фейсбуке.

Выборы-2020: дебаты кандидатов на пост мэра Николаева отменили из-за угрозы минирования

"Дебаты между кандидатами на должность мэра Николаева должны были начать в 19.30. Но нет, кина не будет. На 102 был получен анонимный звонок о минировании. Пожарники и взрывотехники уже работают на месте происшествия", — написал Аласания.

На данный момент неизвестно, была ли бомба или другое взрывное устройство на филиале общественного телевидения в Николаеве.


Как ранее сообщали "Комментарии", бывший президент США Барак Обама сделал заявление о будущем страны после победы Байдена. 



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