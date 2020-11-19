Выборы-2020: дебаты кандидатов на пост мэра Николаева отменили из-за угрозы минирования

Язык
Coinspot 19.11.2020
BTC/USD
17948.92
ETH/USD
475.09
LTC/USD
80.68
НБУ 19.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.79
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
Дебаты кандидатов на должность мэра Николаева между Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой перенесли из-за угрозы минирования. Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания на своей странице в фейсбуке.
На данный момент неизвестно, была ли бомба или другое взрывное устройство на филиале общественного телевидения в Николаеве.
Как ранее сообщали "Комментарии", бывший президент США Барак Обама сделал заявление о будущем страны после победы Байдена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости