logo

BTC/USD

74313.53

ETH/USD

2637.12

LTC/USD

70.14

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Впервые прогноз «Симпсонов» не сбылся
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые прогноз «Симпсонов» не сбылся

Прогнозы известного мультсериала всегда сбывались невероятным образом

сегодня, 12:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Мультсериал "Симпсоны" считают одним из лучших, а еще и одним из самых мистических. Поскольку многие сюжеты, которые были показаны в разных сериях и в разные годы, сбывались в реальной жизни.

Впервые прогноз «Симпсонов» не сбылся

Предсказание Симпсонов

Однако один из прогнозов о результатах выборов 2024 года "Симпсоны" "провалили".

Иногда кажется, что у сценаристов сериала есть какой-то волшебный шар, где они видят будущее. 15 ноября 2022 года Дональд Трамп заявил, что снова будет баллотироваться в президенты США.

Сценарист Эл Джин показал сцену из мультсериала "Симпсоны", где Гомер Симпсон пролетает мимо знака на заднем плане, на котором написано "Трамп 2024". И это было еще до того, как Трамп был избран президентом в первый раз.

Впервые прогноз «Симпсонов» не сбылся - фото 2


В одном из эпизодов "Симпсонов" Лиза становится первой женщиной-президентом США. В этой серии страна стала банкротом из-за ошибочных финансовых решений, принятых предыдущим президентом (похожим на Дональда Трампа), а Лизе пришлось немного повысить налоги, чтобы спасти ситуацию.

Кстати, в этой серии Лиза очень похожа на Камалу Харрис.

Впервые прогноз «Симпсонов» не сбылся - фото 3

Тем не менее, уже зная предварительные результаты выборов в США в 2024 году, можно сказать, что на этот раз "Симпсоны" не угадали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестный поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов: сколько он выиграл

Опрос "Трамп против Харрис" на Polymarket получил ставки на 3,2 миллиарда долларов. Объем голосов за Трампа составил 1,3 миллиарда долларов, в то время как ставки на Харрис составляют 823 миллиона долларов. Об этом сообщает CCN.

Участники Polymarket получают 1 доллар за акцию, если выиграют в результате. Фаворитом победы на Polymarket был Дональд Трамп. Президентские выборы в США в 2024 году стали крупнейшим двигателем капитала к платформе криптовалютных ставок Polymarket, привлекая абсурдные 3,2 миллиарда долларов США в объемах ставок. Безусловно, Трамп привлек самых богатых спонсоров криптовалюты.

Верхний держатель "Да" для Трампа, неизвестный с ником "zxgngl" владеет огромным количеством 29 473 066 акций. По данным Polymarket, установка этой позиции стоила 17,9 миллионов долларов США, что принесет прибыль чуть менее 12 миллионов долларов. Этот трейдер также мог бы потерять около 18 миллионов долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости