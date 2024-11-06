Впервые прогноз «Симпсонов» не сбылся

Мультсериал "Симпсоны" считают одним из лучших, а еще и одним из самых мистических. Поскольку многие сюжеты, которые были показаны в разных сериях и в разные годы, сбывались в реальной жизни.

Предсказание Симпсонов

Однако один из прогнозов о результатах выборов 2024 года "Симпсоны" "провалили".

Иногда кажется, что у сценаристов сериала есть какой-то волшебный шар, где они видят будущее. 15 ноября 2022 года Дональд Трамп заявил, что снова будет баллотироваться в президенты США.

Сценарист Эл Джин показал сцену из мультсериала "Симпсоны", где Гомер Симпсон пролетает мимо знака на заднем плане, на котором написано "Трамп 2024". И это было еще до того, как Трамп был избран президентом в первый раз.





В одном из эпизодов "Симпсонов" Лиза становится первой женщиной-президентом США. В этой серии страна стала банкротом из-за ошибочных финансовых решений, принятых предыдущим президентом (похожим на Дональда Трампа), а Лизе пришлось немного повысить налоги, чтобы спасти ситуацию.

Кстати, в этой серии Лиза очень похожа на Камалу Харрис.

Тем не менее, уже зная предварительные результаты выборов в США в 2024 году, можно сказать, что на этот раз "Симпсоны" не угадали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестный поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов: сколько он выиграл

Опрос "Трамп против Харрис" на Polymarket получил ставки на 3,2 миллиарда долларов. Объем голосов за Трампа составил 1,3 миллиарда долларов, в то время как ставки на Харрис составляют 823 миллиона долларов. Об этом сообщает CCN.

Участники Polymarket получают 1 доллар за акцию, если выиграют в результате. Фаворитом победы на Polymarket был Дональд Трамп. Президентские выборы в США в 2024 году стали крупнейшим двигателем капитала к платформе криптовалютных ставок Polymarket, привлекая абсурдные 3,2 миллиарда долларов США в объемах ставок. Безусловно, Трамп привлек самых богатых спонсоров криптовалюты.

Верхний держатель "Да" для Трампа, неизвестный с ником "zxgngl" владеет огромным количеством 29 473 066 акций. По данным Polymarket, установка этой позиции стоила 17,9 миллионов долларов США, что принесет прибыль чуть менее 12 миллионов долларов. Этот трейдер также мог бы потерять около 18 миллионов долларов.