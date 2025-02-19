Валерий Залужный ответил, планирует ли баллотироваться в президенты

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" отметил, что такие вопросы, будет ли он баллотироваться в президенты, следует обсуждать только после того, как для этого будет достигнуто главное условие — окончание войны.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

"Пока у нас задача одна – выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", – заявил Залужный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что более половины украинцев выражают доверие Владимиру Зеленскому. Несмотря на заявления Дональда Трампа, его рейтинг в последнее время вырос. Такие данные содержит опрос, проведенный КМИС.

По состоянию на первую половину февраля 2025 г. 57% граждан Украины поддерживают президента, а 37% – нет. Разница между доверием и недоверием составляет 20%. Эти показатели несколько улучшились по сравнению с декабрем 2024 года, когда уровень доверия составил 52%, а недоверия – 39%, что давало баланс в 13%.

Согласно данным социологов, рейтинг Зеленского вырос вопреки заявлениям Трампа. Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Зеленский сохраняет высокий уровень доверия в Украине, что подтверждает его легитимность. Он подчеркнул, что для демократического общества такой результат очень хорош.

"Если некоторые международные партнеры обеспокоены легитимностью президента в контексте возможных мирных переговоров и считают, что необходимо настаивать на проведении выборов, то для украинцев эти вопросы не возникают. Президент и власть имеют полное право вести сложные переговоры, а выборы следует проводить после завершения войны и обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины".