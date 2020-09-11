В Запорожье на форуме "Кожен зможе!" "Слуга Народа" объявила лидеров праймериз

Вчера в Запорожье состоялся масштабный форум команды партии "Слуга Народа", который собрал сотни людей со всех уголков региона. Об этом сообщают “Украинские новости”.

На форуме представили идеологические принципы, согласно которым партия "Слуга народа" будет внедрять в жизнь свою политику в регионе. Так, пишет СМИ, основной общественный месседж идеологической платформы партии - обеспечение условий для развития человека, семьи, общества, региона. Кроме того, представители "Слуги Народа" выступают за честность и прозрачность в политике, уважая специфику каждого региона нашей страны, и настойчиво стремятся к миру и единству в Украине.

Во время форума политики отметили, что основой работой партии в Запорожской области станет работа над стратегией развития общин.

"Нашей командой создан "Зе!План" - это концепция взаимодействия жителей общин и наших будущих депутатов, основанный на стратегии развития. Они должны стать дорожными картами общин, в соответствии с которыми они будут двигаться, несмотря на смену власти. Стратегии развития позволят действовать спланировано и реализовать местный потенциал", - отметил Александр Свистун, специалист по вопросам реформы децентрализации.





На форуме "Кожен зможе!" также подвели первые итоги праймериз нового формата партии "Слуга народа" в Запорожской области, которые проходили с 31 августа по 9 сентября. Список лидеров рейтингов праймериз в Запорожский городской и областной советы и на глав общин озвучили со сцены.

"Это - лидеры общественного мнения, которые подтвердили свою личную поддержку среди жителей Запорожской области. Убежден, они смогут создать надлежащие условия для того, чтобы наша область процветала и развивалась", - отметил Виталий Боговин, лидер запорожской областной команды партии "Слуга народа".





Лидер запорожской городской команды партии "Слуга народа" Виталий Тишечко говорит, что у них с командой президента единственная цель - предоставить возможность тем, кто действительно имеет опыт и неравнодушен к родному городу, продемонстрировать себя и показать свои дела. Праймериз предоставили такую ​​возможность каждому, кто хочет перемен. Победителей праймериз в Запорожье после прохождения собеседования политическая партия "Слуга народа" официально выдвинет кандидатов в депутаты или кандидатов на глав общин.

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