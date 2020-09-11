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Главная Новости Политика выборы В Запорожье на форуме "Кожен зможе!" "Слуга Народа" объявила лидеров праймериз
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В Запорожье на форуме "Кожен зможе!" "Слуга Народа" объявила лидеров праймериз

На форуме представили идеологические принципы, согласно которым партия "Слуга Народа" будет внедрять в жизнь свою политику в регионе

сегодня, 11:54
Автор:

Станислав Молчанов

Вчера в Запорожье состоялся масштабный форум команды партии "Слуга Народа", который собрал сотни людей со всех уголков региона. Об этом сообщают “Украинские новости”.

В Запорожье на форуме "Кожен зможе!" "Слуга Народа" объявила лидеров праймериз

На форуме представили идеологические принципы, согласно которым партия "Слуга народа" будет внедрять в жизнь свою политику в регионе. Так, пишет СМИ, основной общественный месседж идеологической платформы партии - обеспечение условий для развития человека, семьи, общества, региона. Кроме того, представители "Слуги Народа" выступают за честность и прозрачность в политике, уважая специфику каждого региона нашей страны, и настойчиво стремятся к миру и единству в Украине.

Во время форума политики отметили, что основой работой партии в Запорожской области станет работа над стратегией развития общин.

"Нашей командой создан "Зе!План" - это концепция взаимодействия жителей общин и наших будущих депутатов, основанный на стратегии развития. Они должны стать дорожными картами общин, в соответствии с которыми они будут двигаться, несмотря на смену власти. Стратегии развития позволят действовать спланировано и реализовать местный потенциал", - отметил Александр Свистун, специалист по вопросам реформы децентрализации.


На форуме "Кожен зможе!" также подвели первые итоги праймериз нового формата партии "Слуга народа" в Запорожской области, которые проходили с 31 августа по 9 сентября. Список лидеров рейтингов праймериз в Запорожский городской и областной советы и на глав общин озвучили со сцены.

"Это - лидеры общественного мнения, которые подтвердили свою личную поддержку среди жителей Запорожской области. Убежден, они смогут создать надлежащие условия для того, чтобы наша область процветала и развивалась", - отметил Виталий Боговин, лидер запорожской областной команды партии "Слуга народа".


Лидер запорожской городской команды партии "Слуга народа" Виталий Тишечко говорит, что у них с командой президента единственная цель - предоставить возможность тем, кто действительно имеет опыт и неравнодушен к родному городу, продемонстрировать себя и показать свои дела. Праймериз предоставили такую ​​возможность каждому, кто хочет перемен. Победителей праймериз в Запорожье после прохождения собеседования политическая партия "Слуга народа" официально выдвинет кандидатов в депутаты или кандидатов на глав общин.


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