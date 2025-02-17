В Верховной Раде заговорили о выборах: что не так с датой 26 октября

Озвучивание даты выборов некоторыми политиками наивно, вредно и выгодно только врагу, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Выборы в Украине

“Зачем сейчас говорить о выборах? Мы понимаем, что это на руку исключительно одной силе и одному человеку, это Российская Федерация, Путин. Даже когда раздаются разговоры о выборах со стороны западных партнеров, мы их достаточно быстро убеждаем, как было в случае со спецпредставителем президента США по Украине и РФ Китом Келлогом. Да, выборы абсолютно нужны, они будут, когда будут возможности для этого безопасно, потому что это демократия. Но запускать тему выборов во время войны это очень опасно. Озвучивание даты выборов наивно, вредно и выгодно только врагу”,

- сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов 26 октября, как об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Корниенко напомнил, что при действии правового режима военного положения невозможно ни объявлять, ни готовиться, ни проводить выборы.

“Правовой режим военного положения будет действовать до 9 мая. Есть также договоренность между лидерами фракций и групп парламента в рамках Диалога Жана Моне, что нужно полгода после окончания военного положения для того, чтобы провести выборы. Если добавить полгода до 9 мая, то никак не выходит 26 октября. А мы понимаем, что мы не знаем, когда закончится правовой режим военного положения", – объяснил Корниенко.

Он обратил внимание, что выборы в Украине согласно Конституции не возникают просто так.

“Выборы назначаются либо президентом, либо Верховной Радой. Президент назначает, например, внеочередные выборы в Верховную Раду, парламент назначает внеочередные выборы президента и местные выборы. Сделать какое-то действие сейчас в Верховной Раде по выборам и по поводу чего-либо невозможно, потому что “Европейская солидарность” заблокировала работу Верховной Рады”, — отметил первый вице-спикер.

Корниенко также подчеркнул, что любые действия, связанные с выборами, невозможны из-за отсутствия финансирования. По его словам, сейчас нет бюджетных программ, которые так или иначе финансировали именно выборы, а есть только текущее финансирование деятельности ЦИК.

“Кстати относительно ЦИК, которую Порошенко обвиняет в подготовке к выборам из-за того, что она начала обновлять реестр, открыла систему “Выборы” для публичного доступа. Хотел бы напомнить, что именно Европейская солидарность была последовательным, активным адептом открытия всех закрытых 24 февраля 2022 года данных на сайте, например Верховной Рады, открытия доступа в Верховную Раду для журналистов. Почему открыть данные на одних сайтах, это хорошо, по мнению Европейской солидарности и их лидера, а открытие информации на сайте ЦИК это уже какая-то подготовка к выборам?", — сказал Корниенко.

При этом он напомнил о позиции общественных организаций, занимающихся последовательным наблюдением за выборами, таких как Гражданская сеть "Опора", о необходимости уже сейчас готовиться к выборам, совершать подготовительные действия и работать, в частности, и с реестром ЦИК.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что называть экс-главнокомандующего Валерия Залужного потенциальным лидером на президентских выборах в Украине преждевременным. Да, на стороне посла Украины в Великобритании сейчас, согласно опросам, симпатии многих украинцев. Но на выборах все будет зависеть от ряда не менее важных факторов. Об этом размышлял политолог Олег Саакян в интервью Radio NV, передает портал "Комментарии".