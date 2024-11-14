В Верховной Раде спрогнозировали дату выборов в Украине

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Slava Kot
Народная депутат Виктория Гриб предполагает, что выборы президента в Украине могут состояться осенью следующего года. По ее словам, такой сценарий возможен только если война закончится в начале 2025 года.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Виктория Гриб в эфире Вечір.LIVE прокомментировала возможность проведения выборов президента в Украине.
Однако народный депутат отмечает, что выборы в Украине можно провести только в случае остановки войны. Если же война будет продолжаться, то Гриб считает невозможным проведение полноценного голосования.
Напомним, что The Economist опубликовал материал, в котором спрогнозировал дату предстоящих выборов в Украине. Одним из главных факторов изменения позиции в этом вопросе стала победа Трампа на выборах в США, которая могла бы повлиять на прекращение огня, что в перспективе позволило бы провести выборы. The Economist называет ориентированную дату 25 мая 2025 года. В Офисе президента отрицают подготовку к выборам и отвергают подобные слухи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС сделали заявление о выборах в Украине.
Также "Комментарии" писали, что уроженец Украины, спровоцировавший импичмент Трампа, победил на выборах в США.
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