В Верховной Раде показали обновленный бюллетень с открытыми списками

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти во время заседания в четверг, 2 июля, проголосовал за изменения в законодательство касательно выборов. В частности, депутаты утвердили образец бюллетеня с открытыми списками для местных выборов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.



Согласно новым правилам, украинцам предложат сначала определиться, за какую партию они хотят отдать свои голоса. Далее нужно будет в четыре свободных поля внести номера нардепов, которые, по мнению избирателя, должны пройти в составе выбранной партии.





Ранее "Комментарии" писали, что если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, то за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34,6% избирателей. На втором месте по симпатиям украинцев идет пятый президент страны Петр Порошенко (11,4%), на две десятых меньше у Юрия Бойко, далее идут Юлия Тимошенко и Игор Смешко. Стоит отметить, что 15% опрошенных пока не определились с кандидатом, а 4% – поддерживают других политиков.

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