В США завершен подсчет голосов на президентских выборах

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп победил на президентских выборах в Аризоне и одерживает решающую победу в Коллегии выборщиков над вице-президентом от Демократической партии Камалой Гаррис, прогнозирует Edison Research в субботу, завершив обзор всех семи "колеблющихся" штатов. Об этом пишет Reuters.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Республиканец Трамп, получивший 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы в Белом доме до утра в среду, теперь имеет, как ожидается, 312 голосов против 226 у Гаррис.

Кроме Аризоны, Трамп одержал победу в таких штатах, как Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин и Невада. В 2020 году Джо Байден победил Трампа, выиграв шесть из семи "колеблющихся" штатов – и с небольшим проигрышем в Северной Каролине и получил 306 голосов в Коллегии выборщиков против 232 голосов Трампа.

Трамп также получил 306 во время своей победы над Хиллари Клинтон в 2016 году.

По данным Associated Press, Трамп набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране, или 50,5%, против 70,9 миллиона Гаррис, или 48%.

После того, как Конгресс утвердит голосование Коллегии выборщиков 6 января, Трамп и его будущий вице-президент сенатор США Дж. Д. Вэнс, должны вступить в должность 20 января.

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