В "Слуге народа" рассказали, пройдут ли 25 октября местные выборы в ОРДЛО

Проведение местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей пока не представляется возможным, рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" после закрытого заседания Трехсторонней контактной группы во главе с Леонидом Кравчуком.

По словам Качуры, парламентарии выделят специальную группу по работе на тамошних местах для обеспечения безопасности демократических выборов, чтобы как можно скорей реализовать гражданские права жителей ОРДЛО с украинскими паспортами.

"К сожалению, к этим конкретным местным выборам не удастся обеспечить составляющую безопасности при проведении... Мы не видим сегодня возможность проведения выборов на оккупированных территориях", - обозначил нардеп.

Также он подчеркнул, что парламентарии будут делать все для того, чтобы выборы прошли однозначно на всей территории Украины, но с определенными условиями.

"Состоятся ли они 25 октября со всеми выборами местными? Я в этом сомневаюсь, но мы будем проводить однозначно работу. Мы договорились внутри комитета, руководители комитетов сейчас обменяются между собой письмами", - отметил нардеп.

По его словам, комитеты предоставят своих делегатов пропорционально от количества членов комитета.

"То есть, по 4-5 народных депутатов, которые будут обрабатывать соответствующее решение", - заключил Качура.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трехсторонняя контактная группа в формате видеоконференции пыталась наладить возможность для проведения местных выборов на Донбассе, определенных на осень 2020 года.





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