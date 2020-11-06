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Главная Новости Политика выборы В штате, где лидирует Байден, пересчитают голоса
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В штате, где лидирует Байден, пересчитают голоса

Этот результат в Джорджии имеет большое значение для всей страны

сегодня, 21:59
Автор:

Елизавета Черных

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенбергер сообщил о том, что в данном штате будут пересчитаны голоса. Известно, что в Джорджии свои голоса могут отдать 16 выборщиков. Здесь кандидат в президенты Америки Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 1576 голосов. 

В штате, где лидирует Байден, пересчитают голоса

Фото: РБК

"Прямо сейчас в Джорджии кандидаты остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около 5 млн бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч. По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет", –  отметил госсекретарь Раффенбергер. 

Ранее штаб Дональда Трампа подал судебный иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате Джорджия бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия.

Как сообщали "Комментарии" ранее, Джо Байден обошел Дональда Трампа и в Пенсильвании, и в Джорджии благодаря бюллетеням, которые были отправлены по почте в таких городских оплотах демократов, как Филадельфия и Атланта.



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