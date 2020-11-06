В штате, где лидирует Байден, пересчитают голоса

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенбергер сообщил о том, что в данном штате будут пересчитаны голоса. Известно, что в Джорджии свои голоса могут отдать 16 выборщиков. Здесь кандидат в президенты Америки Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 1576 голосов.

Фото: РБК

"Прямо сейчас в Джорджии кандидаты остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около 5 млн бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч. По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет", – отметил госсекретарь Раффенбергер.

Ранее штаб Дональда Трампа подал судебный иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате Джорджия бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия.



Как сообщали "Комментарии" ранее, Джо Байден обошел Дональда Трампа и в Пенсильвании, и в Джорджии благодаря бюллетеням, которые были отправлены по почте в таких городских оплотах демократов, как Филадельфия и Атланта.





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