В штате, где лидирует Байден, пересчитают голоса

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Елизавета Черных
Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенбергер сообщил о том, что в данном штате будут пересчитаны голоса. Известно, что в Джорджии свои голоса могут отдать 16 выборщиков. Здесь кандидат в президенты Америки Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 1576 голосов.
Фото: РБК
Ранее штаб Дональда Трампа подал судебный иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате Джорджия бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия.
Как сообщали "Комментарии" ранее, Джо Байден обошел Дональда Трампа и в Пенсильвании, и в Джорджии благодаря бюллетеням, которые были отправлены по почте в таких городских оплотах демократов, как Филадельфия и Атланта.
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