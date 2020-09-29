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В Одессе отказались регистрировать партию Кивалова: его подвел гендерный вопрос

Экс-нардепу Сергею Кивалову не хватило женщин в качестве кандидаток от Морской партии

29 сентября 2020, 18:57
Автор:

Екатерина Белоброва

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации списка Украинской морской партии Сергея Кивалова на местных выборах. Об этом сообщается в документе ТИК.

В Одессе отказались регистрировать партию Кивалова: его подвел гендерный вопрос

"Отказать в регистрации всех кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки на первых местных выборах 25 октября 2020, выдвинутых Одесской областной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов ", — говорится в постановлении  от 28 сентября.

В документе отмечается, что причиной отказа является несоблюдение гендерных квот областной организацией этой партии.

"Согласно ч. 9 ст. 219 Избирательного кодекса Украины, при формировании единого и териториальных избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (в местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательный список мужчин и женщин не менее двух кандидатов каждого пола ", — отметили в ТИК.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в мэры Одессы снял увлекательный ролик по мотивам культового сериала "Ликвидация".




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