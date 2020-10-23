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Главная Новости Политика выборы В "Единстве Александра Омельченко" заявили о распространении фейков об обысках в приемных партии
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В "Единстве Александра Омельченко" заявили о распространении фейков об обысках в приемных партии

Партия работает в привычном режиме и призывает не верить ложным новостям

сегодня, 18:44
Автор:

Станислав Молчанов

Вчера была осуществлена провокация против одного из 120-ти кандидатов партии "Единство Александра Омельченко". Об этом говорится в заявлении Киевской ячейки партии.

В "Единстве Александра Омельченко" заявили о распространении фейков об обысках в приемных партии

"На медиаресурсах, которые принадлежат отдельным олигархам, активно распространяется ложная информация об обысках в Киевском офисе и депутатских приемных партии "Единство Александра Омельченко". Это откровенная ложь! Их цель-за 2 дня до выборов скомпрометировать нас в глазах избирателей. Мы просим вас не верить фейкам!",- призвали в партии.

В политсиле отмечают, что в течение всего периода избирательной кампании против партии "Единство Александра Омельченко" применяли различные грязные технологии.

"Нас не хотели включить в список партий в социологических опросах, регулярно занижали наш результат, пытаясь убедить всех, что мы не победим. Однако реальный уровень поддержки наших кандидатов очень высок. Но наша позиция очень не нравится отдельным политическим силам", — говорится в заявлении.

Отмечается, что партия работает в обычном режиме и в этом каждый может убедиться, посетив приемную партии.

Напомним, Александр Омельченко ранее заявлял, что вместо оппозиции Верховной Раде нужен конструктив.


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