Украине нужны пули, а не избирательные бюллетени: Стефанчук ответил Трампу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужны выборы, а рейтинг доверия к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 4 процента. На упреки Трампа ответил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который заявил, что пока не время проводить выборы.

Руслан Стефанчук

"Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания военного положения. Это прямая норма украинского закона. Сочинять "демократию" под обстрелами — это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в Кремле. Украине нужны шары, а не бюллетени", — написал Руслан Стефанчук на своей фейсбук-странице.

Политик также подчеркнул, что "выборы в Украине пройдут и пройдут по законам Украины, и это будут демократические выборы".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" отметил, что такие вопросы, будет ли он баллотироваться в президенты, стоит обсуждать только после того, как для этого будет достигнута главная.

"Пока у нас задача одна — выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", — заявил Залужный.

Также "Комментарии" писали, что более половины украинцев выражают доверие Владимиру Зеленскому. Несмотря на заявления Дональда Трампа, его рейтинг в последнее время вырос. Такие данные содержит опрос, проведенный КМИС. По состоянию на первую половину февраля 2025 г. 57% граждан Украины поддерживают президента, а 37% – нет. Разница между доверием и недоверием составляет 20%. Эти показатели несколько улучшились по сравнению с декабрем 2024 года, когда уровень доверия составил 52%, а недоверия – 39%, что давало баланс в 13%.

Согласно данным социологов, рейтинг Зеленского вырос вопреки заявлениям Трампа. Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Зеленский сохраняет высокий уровень доверия в Украине, что подтверждает его легитимность. Он подчеркнул, что для демократического общества такой результат очень хорош.