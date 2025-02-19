logo

BTC/USD

97107.07

ETH/USD

2737.31

LTC/USD

131.92

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Украине нужны пули, а не избирательные бюллетени: Стефанчук ответил Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине нужны пули, а не избирательные бюллетени: Стефанчук ответил Трампу

На призыв Трампа о проведении выборов в Украине ответил спикер ВР Стефанчук

19 февраля 2025, 14:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужны выборы, а рейтинг доверия к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 4 процента. На упреки Трампа ответил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который заявил, что пока не время проводить выборы.

Украине нужны пули, а не избирательные бюллетени: Стефанчук ответил Трампу

Руслан Стефанчук

"Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания военного положения. Это прямая норма украинского закона. Сочинять "демократию" под обстрелами — это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в Кремле. Украине нужны шары, а не бюллетени", — написал Руслан Стефанчук на своей фейсбук-странице.

Политик также подчеркнул, что "выборы в Украине пройдут и пройдут по законам Украины, и это будут демократические выборы".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" отметил, что такие вопросы, будет ли он баллотироваться в президенты, стоит обсуждать только после того, как для этого будет достигнута главная.

"Пока у нас задача одна — выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", — заявил Залужный.

Также "Комментарии" писали, что более половины украинцев выражают доверие Владимиру Зеленскому. Несмотря на заявления Дональда Трампа, его рейтинг в последнее время вырос. Такие данные содержит опрос, проведенный КМИС. По состоянию на первую половину февраля 2025 г. 57% граждан Украины поддерживают президента, а 37% – нет. Разница между доверием и недоверием составляет 20%. Эти показатели несколько улучшились по сравнению с декабрем 2024 года, когда уровень доверия составил 52%, а недоверия – 39%, что давало баланс в 13%.

Согласно данным социологов, рейтинг Зеленского вырос вопреки заявлениям Трампа. Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Зеленский сохраняет высокий уровень доверия в Украине, что подтверждает его легитимность. Он подчеркнул, что для демократического общества такой результат очень хорош.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости