Украине нужны пули, а не избирательные бюллетени: Стефанчук ответил Трампу

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Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужны выборы, а рейтинг доверия к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 4 процента. На упреки Трампа ответил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который заявил, что пока не время проводить выборы.
Руслан Стефанчук
Политик также подчеркнул, что "выборы в Украине пройдут и пройдут по законам Украины, и это будут демократические выборы".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время мероприятия NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" отметил, что такие вопросы, будет ли он баллотироваться в президенты, стоит обсуждать только после того, как для этого будет достигнута главная.
"Пока у нас задача одна — выстоять и сохранить наше государство. А уже после этого будем думать о другом", — заявил Залужный.
Также "Комментарии" писали, что более половины украинцев выражают доверие Владимиру Зеленскому. Несмотря на заявления Дональда Трампа, его рейтинг в последнее время вырос. Такие данные содержит опрос, проведенный КМИС. По состоянию на первую половину февраля 2025 г. 57% граждан Украины поддерживают президента, а 37% – нет. Разница между доверием и недоверием составляет 20%. Эти показатели несколько улучшились по сравнению с декабрем 2024 года, когда уровень доверия составил 52%, а недоверия – 39%, что давало баланс в 13%.
Согласно данным социологов, рейтинг Зеленского вырос вопреки заявлениям Трампа. Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Зеленский сохраняет высокий уровень доверия в Украине, что подтверждает его легитимность. Он подчеркнул, что для демократического общества такой результат очень хорош.
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