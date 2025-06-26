Украинцы почти определились со следующим президентом: если бы выборы были прямо сейчас

Выборы в Украине должны пройти после завершения военного положения. Такое мнение высказали 57% украинцев в ходе совместного социологического исследования Института стратегических исследований и прогнозов "Янус", Центра SOCIS и проекта "Барометр общественных настроений".

Выборы в Украине - опрос

Согласно ответам респондентов, лидирует действующий президент, вслед за ним в рейтинге среди опрошенных идет экс-главком Валерий Залужный:

Владимир Зеленский — 21,8%

Валерий Залужный — 19,6%

Петр Порошенко — 4,5%

Дмитрий Разумков — 3,8%

Кирилл Буданов — 3,7%

Также более 3 процентов набрали кандидаты Андрей Билецкий и Юлия Тимошенко.

По данным опроса, еще 4,3% поддерживают только местные выборы, 33,1% считают, что выборы нужно отложить, а 5,1% не определились или отказались отвечать.

По сравнению с мартом 2025 года доля тех, кто поддерживает немедленные выборы, несколько уменьшилась, зато выросло количество сторонников отсрочки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в политическом пространстве проходят обсуждения проведения выборов в Украине. Однако, по его словам, тему выборов не желают выносить в публичное пространство.

Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина" рассказал, что во власти продолжаются разговоры о проведении выборов в Украине. По его словам, это нужно, чтобы понять, как должны голосовать люди на передовой, под временной оккупацией, за рубежом.

"А мы тихонько, тихой сапой, все это проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!"… Мы постоянно, на уровне согласительного совета, на уровне комитетов проводим эти дискуссии. Просто мы стараемся не делать их публичными, потому что как только у нас что-нибудь начнет говорить, все сразу скажут: "все, побежали на выборы"! У нас и так некоторые партии фальстартируют через день: "все, завтра выборы!", — сказал Стефанчук.