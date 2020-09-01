У Верещук есть все шансы стать мэром Киева - Дубинский

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский оценил шансы своей коллеги Ирины Верещук стать мэром Киева. Свое мнение он высказал в эфире телеканала "НАШ".

Как рассказал нардеп, что касается Киевской области, то команда сейчас рассчитывает на результат в 30-35%.

"По Киеву я рассчитываю на то, что Ирина сможет побороться за выход во второй тур. Если она выйдет во второй тур, то у нее есть все шансы победить", - считает Дубинский.

Кроме того, он прокомментировал вероятность победы других кандидатов от "Слуги народа" на должности мэров украинских городов, а также рассказал, что для этого нужно.

"Эти кандидаты должны реально заниматься своей избирательной кампанией, быть вовлечены в проблемы общин, к которым они обращаются за доверием. Эти кандидаты в мэры должны показать, что они готовы стать альтернативой, которая будет давать людям возможность получать качественные услуги", - резюмировал депутат.

Напомним, партия "Слуга народа" объявила своих кандидатов в мэры областных центров Украины. В партии заявили, что указанные лица были выбраны кандидатами за их смелость, профессионализм и способность противостоять укоренившимся кланам и действующей системе.

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