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Трамп заявляет, что выиграл выборы и обвиняет Pfizer во лжи

Обвинение Трампа прозвучали незадолго до того, как он должен был встретиться с республиканскими лидерами, которые ищут способ подвинуть Байдена

20 ноября 2020, 23:57
Автор:

Диденко Светлана

Президент Дональд Трамп впервые после результатов выборов вернулся в комнату для проведения брифингов в Белом доме.

Трамп заявляет, что выиграл выборы и обвиняет Pfizer во лжи

Фото: Daily Mail

В своей речи политик в очередной раз заявил, что "победил" в избирательной гонке, а также напал на "Pfizer" и перепутал названия компаний.

"Фармацевтическая компания потратила миллионы на негативную рекламу на время кампании, которую я, кстати выиграл. Знайте, мы это выясним. У меня почти 74 миллиона голосов, когда в Джо Байдена около 80 миллионов голосов", — сообщил Дональд Трамп.

"Против нас были крупная фармацевтическая компания, СМИ и технологии. Мы имели противостоять против обмана", — яростно продолжал президент США. Также Трамп обвинил фармацевтические компании в том, что они вмешались в выборы, однако никаких доказательств не предоставил.

За брифинге 45-й президент намекнул, что демократическая партия фальсифицировала выборы.

"Эти коррумпированные игры не помешают нам делать все, что правильно для американских людей".

Трамп перепутал названия и назвал "FISA" вместо "Pfizer", компанией, которая опередила других в разработке вакцины и специально объявила об этом сразу после выборов.

Драматические обвинения Трампа прозвучали незадолго до того, как он должен был встретиться с республиканскими лидерами Мичиганского дома и Сената. Команда Трампа отчаянно ищет способ отменить 150 000 голосов Байдена и как законным способом это сделать.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Байден отреагировал на скандальное поведение Трампа в последние дни.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8971425/Donald-Trump-returns-White-House-briefing-room-claiming-won-attacks-Big-Pharma.html
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