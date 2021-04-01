Тарас Батенко: Власть давит на субъекты избирательного процесса в округе № 87

Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" требует от властей прекратить давление и попытки исказить результаты волеизъявления на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области. Кроме того, призывает президента Украины Владимира Зеленского обеспечить защиту конституционных прав избирателей округа. А правоохранительные органы — решительно реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства. Об этом, как сообщает сайт партии, заявил сопредседатель группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Тарас Батенко.

Тарас Батенко - фото из открытых источников

Он отметил, что власти не впервые пытаются продвинуть своего кандидата в Верховную Раду, лишив мандата настоящего победителя. По словам политика, в 2019 году с аналогичной несправедливостью столкнулся член депутатской группы Сергей Рудык, который несколько месяцев не мог получить депутатского мандата из-за преград, которые создавала власть и кандидат от "Слуги народа". Сейчас ситуация повторяется в округе № 87, где, по данным параллельных подсчетов голосов, победил кандидат от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Александр Шевченко. Как подчеркнул Тарас Батенко, такие действия власти становятся тенденцией.

Сопредседатель депутатской группы отмечает, что на Ивано-Франковщине власть оказывает огромное давление с целью продвинуть своего кандидата в Верховную Раду.

"В ОИК происходят странные вещи. Несколько суток ее работа была заблокирована из-за отсутствия кворума. В результате ЦИК вынуждена была сменить председателя и нескольких членов. По нашим данным, на округ прибыли 28 депутатов из фракции "Слуга народа". Участники избирательного процесса испытывают огромное давление. Однако люди выходят на улицы, чтобы отстоять свой выбор. Понятно, что подобная ситуация недопустима в демократическом европейском государстве, которым стремится быть Украина. И, к сожалению, она бьет по международному имиджу Украины", — подчеркнул парламентарий.

При этом он выразил убеждение, что в конце концов правда восторжествует и Александр Шевченко, которому граждане доверили представлять их интересы в Верховной Раде, будет официально признан победителем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!