Тарас Батенко: Власть давит на субъекты избирательного процесса в округе № 87

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Станислав Молчанов
Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" требует от властей прекратить давление и попытки исказить результаты волеизъявления на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области. Кроме того, призывает президента Украины Владимира Зеленского обеспечить защиту конституционных прав избирателей округа. А правоохранительные органы — решительно реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства. Об этом, как сообщает сайт партии, заявил сопредседатель группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Тарас Батенко.
Тарас Батенко - фото из открытых источников
Он отметил, что власти не впервые пытаются продвинуть своего кандидата в Верховную Раду, лишив мандата настоящего победителя. По словам политика, в 2019 году с аналогичной несправедливостью столкнулся член депутатской группы Сергей Рудык, который несколько месяцев не мог получить депутатского мандата из-за преград, которые создавала власть и кандидат от "Слуги народа". Сейчас ситуация повторяется в округе № 87, где, по данным параллельных подсчетов голосов, победил кандидат от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Александр Шевченко. Как подчеркнул Тарас Батенко, такие действия власти становятся тенденцией.
Сопредседатель депутатской группы отмечает, что на Ивано-Франковщине власть оказывает огромное давление с целью продвинуть своего кандидата в Верховную Раду.
При этом он выразил убеждение, что в конце концов правда восторжествует и Александр Шевченко, которому граждане доверили представлять их интересы в Верховной Раде, будет официально признан победителем.
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