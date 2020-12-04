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Столар не рассчитался за Пальчевского – СМИ

В СМИ сообщают об обманутых людях, работающих во время выборов мэра Киева на Пальчевского

сегодня, 19:25
Автор:

Станислав Молчанов

Журналисты портала "Вести. Юа" сообщают, что под зданием Киевсовета митингующие требовали, чтобы экс-кандидат в мэры столицы Андрей Пальчевский вернул им деньги за работу на выборах. Однако таких же протестов не наблюдается под офисами компаний застройщика Вадима Столара. Якобы он, по данным издание "Вести. Юа", был спонсором избирательной кампании Пальчевского.

Столар не рассчитался за Пальчевского – СМИ

Фото: tk.media

По данным издания, "спонсорский пакет" Пальчевскому оценивался в несколько миллионов долларов. По сообщению журналистов, рассчитывая на победу Пальчевского на выборах, Столар собирался увеличить свое влияние на строительный рынок Киева.

"Ради этого он не жалел никаких ресурсов, в частности, Пальчевский постоянно появлялся в эфире телеканала KyivLive, который связывают со Столаром, а в начале осени журналисты "Bihus.info" несколько раз видели, как политтехнолог Сергей Влащенко, который сотрудничает со Столаром, регулярно приезжает в дом Пальчевского на Печерске. Кроме того, были потрачены рекордные суммы на наружную рекламу и продвижение в социальных сетях", — пишут "Вести. Юа".

По данным издания, стоимость Facebook-рекламы рейтинга, в котором Пальчевскому пророчили второе место на выборах, на рынке оценивали более чем в 10 тыс. долларов, а на продвижение страницы в Фейсбуке с января по август – 2020-22000 долларов.

Отмечается, что по данным "Экономической правды", Столар якобы контролирует четыре компании по строительству жилья — "bUd development", "bUd capital", "ENSO", "IB Alliance", а также является совладельцем бизнес-центра 101 tower и КУА Гарантия.

Напомним, предприниматели вышли на бессрочную акцию протеста под Верховную Раду.


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Источник: https://vesti.ua/kiev/stolar-ne-zaplatil-tem-kto-na-vyborah-mera-kieva-rabotal-na-palchevskogo
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Обусуждения

Малхаз

сегодня, 19:43

Тупой плебс даже не соображает какое же отношение имеет здание Киевсовета к пальчевскому. Эти тупицы даже не знают, что он владелец частной медицинской клиники Eurolab. Идите туда либо к его дому и демонстрируйте.

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