Столар не рассчитался за Пальчевского – СМИ

Язык
Coinspot 04.12.2020
BTC/USD
18979.59
ETH/USD
589.79
LTC/USD
83.60
НБУ 04.12.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.65
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Журналисты
портала "Вести. Юа" сообщают, что под зданием Киевсовета митингующие требовали,
чтобы экс-кандидат в мэры столицы Андрей Пальчевский вернул им деньги за работу
на выборах. Однако таких же протестов не наблюдается под офисами компаний
застройщика Вадима Столара. Якобы он, по данным издание "Вести. Юа", был
спонсором избирательной кампании Пальчевского. Фото: tk.media
Фото: tk.media
По данным издания, "спонсорский пакет" Пальчевскому оценивался в несколько миллионов долларов. По сообщению журналистов, рассчитывая на победу Пальчевского на выборах, Столар собирался увеличить свое влияние на строительный рынок Киева.
По данным издания, стоимость Facebook-рекламы рейтинга, в котором Пальчевскому пророчили второе место на выборах, на рынке оценивали более чем в 10 тыс. долларов, а на продвижение страницы в Фейсбуке с января по август – 2020-22000 долларов.
Отмечается, что по данным "Экономической правды", Столар якобы контролирует четыре компании по строительству жилья — "bUd development", "bUd capital", "ENSO", "IB Alliance", а также является совладельцем бизнес-центра 101 tower и КУА Гарантия.
Напомним, предприниматели вышли на бессрочную акцию протеста под Верховную Раду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
Малхаз
сегодня, 19:43
Тупой плебс даже не соображает какое же отношение имеет здание Киевсовета к пальчевскому. Эти тупицы даже не знают, что он владелец частной медицинской клиники Eurolab. Идите туда либо к его дому и демонстрируйте.