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Снова войти в Раду есть шанс только у четырех партий: "Голос" утратил доверие

Согласно социологическим опросам, "Слуга народа" продолжает оставаться в фаворитах у украинского электората

сегодня, 16:41
Автор:

Екатерина Белоброва
Снова войти в Раду есть шанс только у четырех партий: "Голос" утратил доверие

Президентская партия "Слуга народа" имеет все шансы, чтобы снова стать монобольшинством в парламенте, если выборы в Верховную Раду состоятся уже в ближайшее воскресенье. Об этом стало известно благодаря результатам опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, несмотря на то, что "слуги народа" фактически регулярно терпят рейтинговые убытки, на сегодня им готовы доверить голоса 28% украинцев среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать. "Партию Оппозиционная платформа -За жизнь" поддерживают 16% опрошенных, "Европейскую солидарность" - 14%, ВО "Батькивщина" - 10%.

Остальные политические силы, согласно опросу, не достигнут барьера в 5%. Что касается знаменитой партии Святослава Вакарчука, то ее поддержат менее 2,5% от всего электората, что не позволит занять кресла в парламенте.

Отметим, что в начале июля "Слугу народа" были готовы поддержать 27,9% избирателей, "Оппозиционная платформу ˗ За жизнь"- 18% опрошенных, "Европейскую солидарность" - 14,7%, ВО "Батькивщина" ˗ 11%. В Раду также проходила и Радикальная партия Ляшко, ее были готовы отдать голоса 5,2% граждан Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине начнут работу казино.


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