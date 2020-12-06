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«Слуга народа» выдвинула Татьяну Егорову-Луценко на пост главы облсовета

Татьяна Егорова-Луценко претендует на должность главы Харьковского облсовета

сегодня, 17:22
Автор:

Татьяна Лозовенко

Харьковская областная организация партии "Слуга народа" приняла решение выдвинуть Татьяну Егоровой-Луценко на пост главы Харьковского облсовета. Новоизбранные депутаты, которые вошли в состав депутатского корпуса областного совета от партии "Слуга Народа" также избрали ее главой фракции. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Харьковской областной организации партии.

«Слуга народа» выдвинула Татьяну Егорову-Луценко на пост главы облсовета

Татьяна Егорова-Луценко

В партийной конференции во главе с председателем Харьковской областной организации партии — заместителем председателя депутатской фракции в Верховной Раде Павлом Сушко приняли участие 12 народных депутатов Харьковского региона. 

Все участники конференции единогласно поддержали Татьяну Егорову-Луценко. 

В областной организации отмечают, что она имеет большой опыт работы в государственных структурах. А ее качества как грамотного управленца и профессионала дадут ей возможность эффективно себя проявить как главе фракции, так и на потенциальном посту председателя областного совета. 

Среди основных направлений в своей работе, в случае ее избрания председателем облсовета, Егорова-Луценко называет борьбу с COVID-19 в регионе, помощь участникам АТО, а также развитие ОТГ на Харьковщине. 

Отметим, Татьяна Егорова-Луценко юрист по образованию. Кандидат юридических наук в сфере земельного и экологического права. Сейчас работает над докторской научной диссертацией. Второе образование получила в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Долгое время работала в главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области, с 2017 по 2019 год занимала пост главы управления. С августа 2020 года стала первым заместителем главы Харьковской областной государственной администрации. Уже 10 лет возглавляет общественную организацию по поддержке матерей в Харьковской области "Сердце матери".

Ранее "Комментарии" сообщали, что Бельгия выводит войска из Афганистана вслед за США и Германией.



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