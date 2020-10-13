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Сергей Кудлаенко: "Наша задача – быть доступными для каждого винничанина"

Ноу-хау кандидата на пост мэра Винницы – призмы с QR-кодом

сегодня, 10:39
Автор:

Станислав Молчанов

Кандидат на должность Винницкого городского головы Кудлаенко Сергей лично представил пример бесконтактной агитации и рассказал жителям города, как пользоваться QR-кодами с его инновационных агитационных призм. Соответствующее видеоинструкции опубликовал кандидат на своей странице в Facebook, сообщает портал "Винницкие новости".

Сергей Кудлаенко: "Наша задача – быть доступными для каждого винничанина"

Для того, чтобы написать кандидату, обратиться с определенным вопросом или получить информационные материалы и узнать новости команды Кудлаенко, необходимо в смартфоне выбрать программу считывания QR-кода и навести фотокамеру на него. Уже через несколько секунд на экране появится информация, скрытая в коде. Затем надо только выбрать необходимую социальную сеть и присоединиться к сообществам кандидата (Facebook, Telegram, Instagram или Viber).

"Все обращения будут обработаны и каждый получит ответ", – уверяет Кудлаенко. 

Так открыто и доступно кандидат с командой планирует работать и в дальнейшем, чтобы все жители города имели контакт с городскими властями и службами всех уровней.

"Наша основная задача – быть доступными для каждого винничанина", – отметил Кудлаенко.

Напомним, впервые в Украине бесконтактно получить агитационную информацию своим избирателям предложил кандидат на должность Винницкого городского головы Сергей Кудлаенко. Ноу-хау кандидата – призмы с QR-кодом.


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