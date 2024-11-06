Самые дорогие выборы в истории США: на что ушло больше средств

Кандидаты в президенты США республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис собрали на свою предвыборную кампанию $4,2 млрд, а потратили $3,5 млрд. Больше всего средств пошло на медиа и рекламу.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом говорится в анализе Financial Times, передает портал "Комментарии".

Президентская кампания 2024 года, согласно этим подсчетам, стала самыми дорогими выборами за всю историю США.

Окончательная отчетность партий в середине октября показала, что кампании, внешние группы и партийные комитеты Харрис и Трампа вместе собрали около 4,2 млрд долларов США.

Демократы привлекли больше средств — более 2,3 млрд. долларов и потратили 1,9 млрд. долларов. Республиканцы привлекли чуть более 1,8 млрд долларов и потратили 1,6 млрд долларов.

Согласно анализу финансовых документов, проведенному Financial Times, основная часть денег с обеих сторон пошла на медиа и рекламу. А большинство из этой сферы — на семь шатких штатов, которые будут во многом определять итоги выборов.

Трамп также платил большие суммы на судебные дела против себя, причем более 100 миллионов долларов — или 14% всех расходов — пошли на его судебные издержки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Стало известно, кто лидирует в ключевом штате, который может решить судьбу выборов в США

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество на голосовании в ключевом штате Пенсильвания.

После подсчета 77% голосов более 51% проголосовали за Трампа, 48% – за Харрис. Американские медиа, объявляющие победителя в штатах, воздерживаются от прогнозов. Однако к ключевому штату Пенсильвания приковано особое внимание, победа в этом штате принесет кандидату 19 избирателей (для победы нужно 270) – это самое большое количество избирателей среди "шатких" штатов.