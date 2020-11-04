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Рэпер Канье Уэст набрал на выборах президента меньше 60-ти тысяч голосов

Исполнитель признал свое поражение и намекнул, что будет баллотироваться в 2024 году

сегодня, 13:37
Автор:

Елизавета Черных

Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался кандидатом на пост президента США в июле, набрал 57 тысяч голосов избирателей. 

Рэпер Канье Уэст набрал на выборах президента меньше 60-ти тысяч голосов

Фото: РИА

В своем Twitter-аккаунте исполнитель опубликовал фото на фоне карты Америки, на которой изображен подсчет голосов выборов 2020 года, и написал "Канье 2024". В сети предположили, что так рэпер намекнул на свое участие в следующей президентской гонке. 

      

К слову, на выборах президента Канье Уэст выступал как независимый кандидат, сосредоточив внимание своей предвыборной компании на теме абортов и веры. Позже рэпер разработал платформу из десяти пунктов, призывающую к поддержке окружающей среды и искусства, реформам правовой системы и полиции.

Канье изо всех сил пытался попасть в избирательные бюллетени многих штатов, в том числе тех, которые по закону запрещали ему появляться, и призвал своих поклонников вписать имя рэпера в избирательные бюллетени самостоятельно. 

Напомним, что кандидат на пост президента Байден выходит в лидеры в ключевом штате, шансы Трампа на победу падают. 


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Источник: https://www.theguardian.com/music/2020/nov/04/kanye-west-announces-kanye-2024-as-he-fails-to-make-election-impact
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