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Путин и Трамп хотят "поменять" Зеленского: кто может быть "нужным" президентом Украины

Россияне будут пытаться протащить "своего человека" на пост президента Украины, указывает Сотник.

сегодня, 21:30
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Лиля Воробьева

  Россия входит в четвертый год полномасштабной войны, находясь в состоянии эйфории, поскольку все внимание ее политического сообщества сейчас сосредоточено на Дональде Трампе. Хотя в Кремле уже не празднуют так открыто, как в 2016 году, там сделали выводы из прошлого опыта. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор Sotnik-TV, журналист и публицист Александр Сотник.

Путин и Трамп хотят "поменять" Зеленского: кто может быть "нужным" президентом Украины

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По его словам, у России много уязвимых мест, но главное, чего она стремится от Трампа, – это хотя бы частичная отмена санкций. Этот вопрос больше волнует российских переговорщиков и лично Путина, ведь снятие ограничений может оживить российскую военную машину и дать Кремлю второй шанс на постепенное захват Украины.

"Путин не отказался от своей затеи захватить Украину полностью. Все заявления о том, что Зеленский нелегитимен, обусловлены тем, что Путину нужны выборы в Украине, чтобы засунуть во власть в Украине своего человека", – сказал Сотник.

Публицист подчеркнул, что несмотря на многочисленные претензии к Зеленскому, в этой ситуации именно Путин и Трамп стремятся его устранить. Они готовы прибегнуть к любым методам – от покушения до выборов, чтобы добиться своей цели.

"Путин считает, что под сурдинку он сможет протащить своего человека, второго Януковича или Медведчука. В таком случае ему не нужно будет проливать кровь даже его войск, потому что Украина сама отдастся", – уверен Сотник.

По его словам, сейчас Путин, как маньяк, притаился за дверью и ожидает, что Украина сама их откроет, или ему придется воспользоваться отмычкой в виде Трампа, чтобы войти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Economist о рейтинге президента Украины . Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал проведение выборов в Украине. Однако украинские власти отмечают, что волеизъявление в Украине невозможно во время военного положения. Трамп "забросил" Зеленскому и о низком рейтинге, хотя в Украине опровергли его заявления о 4% и дали результаты нового социологического опроса.

Издание The Economist пишет, что провел внутренний опрос. Результаты показывают, что Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. Однако, несмотря на это, он проигрывает предстоящие выборы. По данным издания результаты Зеленский может проиграть с 30% до 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, еще не пришедшему в политику.



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Источник: https://glavred.net/interview/sotnik-tramp-i-putin-zadumali-razdel-evropy-ukraina-posledniy-forpost-10641239.html?_gl=1*s7hv0t*_ga*MTExNzE2MDkuMTczODY2NTg2MQ..*_ga_DJ92DWMFMY*MTc0MDA3MDA2MS43My4wLjE3NDAwNzAwNjEuNjAuMC4w*_ga_469S5CDDYP*MTc0MDA3MDA2MS43My4w
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