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«Потеряете карманные деньги»: сын Трампа «потролил» Зеленского в Instagram

Дональд Трамп-младший намекнул на остановку помощи Украине

10 ноября 2024, 12:01 comments3482
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Недилько Ксения

Сын Дональда Трампа, победившего на выборах в США и который станет 47-м президентом Америки, – Дональд Трамп-младший в своем Instagram сделал репост видео с подписью "у вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги".

«Потеряете карманные деньги»: сын Трампа «потролил» Зеленского в Instagram

Дональд Трамп с сыном. Фото из открытых источников

На видео изображены его отец и президент Украины Владимир Зеленский.


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Это последний доллар для Зеленского": Илон Маск опубликовал "фак" от Трампа

Американский миллиардер, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск в своей социальной сети X выставил провокативную публикацию, в которой смеется над Украиной, где уже почти три года идет полномасштабная война.

В публикации Маска изображен один доллар, в центре которого с помощью фотошопа виднеется фото Дональда Трампа, показывающего непристойный жест.

"Это последний доллар для Зеленского", — написал Илон Маск, имея в виду, что Украина в лице президента Владимира Зеленского может не рассчитывать на помощь США в войне с Россией после наступления президентства Трампа.

ОБНОВЛЕНО: В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли твит Илона Маска о якобы "последнем долларе для Зеленского" и купюре с портретом Дональда Трампа. "Это вымысел, созданный для манипуляции и провокации", — написали в ЦПД.

Читайте также: Туск: Вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине

Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки, сообщает "Польское радио".

Он прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.



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