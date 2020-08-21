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Политики будут манипулировать экопроблемами на ближайших местных выборах – эксперт

Политолог Дмитрий Купира убежден, что темы чистоты воздуха и здоровья людей участникам выбора безразличны

сегодня, 11:05
Автор:

Максим Иванов

Политолог Дмитрий Купира считает, что тему защиты окружающей среды кандидаты из экологически загрязненных регионов эксплуатируют преимущественно для того, чтобы получить своеобразный пропуск к власти. Об этом пишет со ссылкой на эксперта "24 канал".

"На самом деле чистота воздуха и здоровье людей им абсолютно безразличны. Думаю, что определенные политические силы точно будут обещать решить экологические проблемы. Особенно там, где эти проблемы стоят остро. Часто голосуют за мэра или депутатов, что постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа в местный бюджет", - заявил политолог Дмитрий Купира.

Политики будут манипулировать экопроблемами на ближайших местных выборах – эксперт

Эксперт уверен, что экопроблемами политики будут манипулировать и на ближайших местных выборах. Поэтому советует не доверять политикам, которые до голосования пытаются заработать политические дивиденды, а после выборов сразу забывают о своих обещаниях


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