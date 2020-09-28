Пока Зеленский «селфится» с избирателями, рейтинг ОПЗЖ уверенно растет, – Кочетков

Язык
BTC/USD
10810.76
ETH/USD
359.19
LTC/USD
45.85
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Станислав Молчанов
По результатам многочисленных соцопросов, партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" накануне местных выборов уверенно догоняет партию Зеленского и вскоре займет лидирующую позицию. Об этом, комментируя ситуацию с местными выборами в Украине, в своей статье на сайте "Политека" написал аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.
По его словам, пока Зеленский ездит по регионам и "селфится" с избирателями, партия Виктора Медведчука реальными действиями активно поднимает рейтинг. По мнению Кочеткова, окружение президента делает из предвыборной кампании очередное шоу, но, на этот раз, бесполезное.
Он уверен, что на этих выборах лидерство в большинстве областных и городских советов Украины получит "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что их идеология отвечает интересам большинства украинцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости