Пока Зеленский «селфится» с избирателями, рейтинг ОПЗЖ уверенно растет, – Кочетков

По результатам многочисленных соцопросов, партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" накануне местных выборов уверенно догоняет партию Зеленского и вскоре займет лидирующую позицию. Об этом, комментируя ситуацию с местными выборами в Украине, в своей статье на сайте "Политека" написал аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

По его словам, пока Зеленский ездит по регионам и "селфится" с избирателями, партия Виктора Медведчука реальными действиями активно поднимает рейтинг. По мнению Кочеткова, окружение президента делает из предвыборной кампании очередное шоу, но, на этот раз, бесполезное.

"Президента Зеленского вытащили из теплой ванны, да так, в себя не пришедшего, и отправили чёсом по стране делать селфи и поддерживать "Слуг" на местах", – отметил политтехнолог.

Он уверен, что на этих выборах лидерство в большинстве областных и городских советов Украины получит "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"В ряде регионов Украины, особенно в юго-восточных, ОПЗЖ вполне может получить лидерство в областных и городских советах. А это значит, что коалиции в этих советах будут складываться вокруг ОПЗЖ и на ее условиях", – добавил Кочетков.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что их идеология отвечает интересам большинства украинцев.

"Нам очень важно, как действия, предложения, идеи нашей партии воспринимаются людьми. И здесь самой существенной и показательной для нашей партии оценкой является то, что мы на правильном пути, наша идеология отвечает интересам большого количества людей", – подчеркнул Виктор Медведчук.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!