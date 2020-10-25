Партия "За майбутне" требует признать недействительными выборы в Броварах из-за серьезного нарушения

Местные выборы в г. Броварах Киевской области должны быть признаны недействительными из-за грубого нарушения тайны голосования. В бюллетенях и контрольных талонах были проставлены одинаковые номера, позволяющие идентифицировать волеизъявление каждого гражданина. Об этом сообщил лидер партии "ЗА МАЙБУТНЕ" Киевщины Ярослав Москаленко.

"Партия "ЗА МАЙБУТНЕ" требует признания местных выборов в г. Броварах Киевской области недействительными на основании нарушения принципа тайного голосования. На бюллетенях, которые выдавались избирателям, были проставлены идентификационные номера, которые совпадали с номерами на контрольных талонах. Таким образом, не был соблюден принцип тайного голосования, потому что теперь любой член участковой комиссии сможет выяснить, кого поддерживал тот или иной избиратель. Это грубое нарушение конституционных норм и избирательного законодательства", — отметил Ярослав Москаленко.

Он добавил, что такие факты дают основания признать выборы в Броварах такими, что не состоялись.

"Мы будем требовать, чтобы территориальная избирательная комиссия признала выборы в Броварах такими, что не состоялись. Иначе подобные манипуляции с бюллетенями могут стать прецедентом, который вполне нивелируют принципы всеобщего, равного и тайного голосования. И мы вернемся к практике советских времен, когда каждый избиратель был "под колпаком" и соответствующие органы знали, как он голосовал. Те, кто допустил такие вопиющие нарушения, должны нести ответственность перед законом", — убежден Ярослав Москаленко.

Напомним, партия "ЗА МАЙБУТНЕ" вручила Зеленскому полмиллиона подписей за отставку Степанова.

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