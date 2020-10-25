kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.10.2020

BTC/USD

13000.07

ETH/USD

408.53

LTC/USD

59.25

НБУ 25.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Партия "За майбутне" требует признать недействительными выборы в Броварах из-за серьезного нарушения
commentss НОВОСТИ Все новости

Партия "За майбутне" требует признать недействительными выборы в Броварах из-за серьезного нарушения

Партия «ЗА МАЙБУТНЕ» сообщила о значительном нарушении

сегодня, 18:05
Автор:

Станислав Молчанов

Местные выборы в г. Броварах Киевской области должны быть признаны недействительными из-за грубого нарушения тайны голосования. В бюллетенях и контрольных талонах были проставлены одинаковые номера, позволяющие идентифицировать волеизъявление каждого гражданина. Об этом сообщил лидер партии "ЗА МАЙБУТНЕ" Киевщины Ярослав Москаленко.

Партия "За майбутне" требует признать недействительными выборы в Броварах из-за серьезного нарушения

"Партия "ЗА МАЙБУТНЕ" требует признания местных выборов в г. Броварах Киевской области недействительными на основании нарушения принципа тайного голосования. На бюллетенях, которые выдавались избирателям, были проставлены идентификационные номера, которые совпадали с номерами на контрольных талонах. Таким образом, не был соблюден принцип тайного голосования, потому что теперь любой член участковой комиссии сможет выяснить, кого поддерживал тот или иной избиратель. Это грубое нарушение конституционных норм и избирательного законодательства", — отметил Ярослав Москаленко.

Он добавил, что такие факты дают основания признать выборы в Броварах такими, что не состоялись.

"Мы будем требовать, чтобы территориальная избирательная комиссия признала выборы в Броварах такими, что не состоялись. Иначе подобные манипуляции с бюллетенями могут стать прецедентом, который вполне нивелируют принципы всеобщего, равного и тайного голосования. И мы вернемся к практике советских времен, когда каждый избиратель был "под колпаком" и соответствующие органы знали, как он голосовал. Те, кто допустил такие вопиющие нарушения, должны нести ответственность перед законом", — убежден Ярослав Москаленко.

Напомним, партия "ЗА МАЙБУТНЕ" вручила Зеленскому полмиллиона подписей за отставку Степанова.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ