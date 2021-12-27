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ОПЗЖ и "Наши" набирают 40% на потенциальных парламентских выборах на Луганщине

Опрос показал, что ОПЗЖ имеет наибольшую поддержку в Луганской области среди других партий

сегодня, 17:19
Автор:

Станислав Молчанов
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Согласно социологическому опросу от "Центра Социальный мониторинг" жители Луганской области отдают предпочтение оппозиционным политическим партиям, которые в общей сложности набирают 40%.

ОПЗЖ и "Наши" набирают 40% на потенциальных парламентских выборах на Луганщине

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили бы в ближайшее воскресенье, то Луганская область отдала бы 32,7% за "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Юрий Бойко), 18,1% — "Слуга народа" (Елена Шуляк) и 8,4% — "Наши" (Евгений Мураев). Помимо этого, 5% барьер преодолевают еще две партии: 8,8% "ВО Батькивщина" (Юлия Тимошенко), 7,2% "Европейская солидарность" (Петр Порошенко). 

ОПЗЖ и ”Наши” набирают 40% на потенциальных парламентских выборах на Луганщине - фото 2

Социологический опрос был проведен в период 28 ноября – 10 декабря, статистическая погрешность 2,45%. В опросе принимало участие 600 респондентов, методом индивидуального интервьюирования. 

Также, исследование "Центра социальный мониторинг" показало на общенациональном опросе, что 33%  респондентов среди "информационных каналов" отдают предпочтение "Украина 24", в то время, как вторую позицию занимает государственный канал "UA:Перший" — 19,7%. Кроме этого, среди опрошенных высокий процент тех респондентов, которые "не смотрят" информационные каналы – 34,2%.

ОПЗЖ и ”Наши” набирают 40% на потенциальных парламентских выборах на Луганщине - фото 3

Опрос был проведен 28 ноября – 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 000 респондентов. Стандартное отклонение 0,6 – 1%.


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