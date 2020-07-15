Опубликована декларация Лукашенко: на квартиру "бацька" не заработал

Действующий с 1994 года глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заполнил декларацию вместе с другими кандидатами на президентских выборах, где указал, что у него нет собственного жилья. Об этом сообщает белорусское издание "TUT".

Отмечается, что Лукашенко заполнил графу словом "нет" напротив наличия недвижимости и жилья.

При этом президент отметил, что дом в Могилевской области есть у его супруги Галины Лукашенко. Известно, что она много лет не живет с супругом, но они продолжают сохранять юридический брак.

"Супруге Лукашенко принадлежит жилой дом площадью 196 квадратых метров в городе Шклове Могилевской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод", - указано в сообщении.

Кроме того Галина Лукашенко имеет небольшой доход в виде прибыли от акций и ежемесячной пенсии.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с отказом ЦИК регистрировать на выборы главных конкурентов Александра Лукашенко, в крупных городах Беларуси проходят митинги протеста.









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