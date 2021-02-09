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Около 60% молодых политиков - родственники депутатов и чиновников (Исследование)

Большое количество молодежи принадлежит к партии "Слуга народа"

сегодня, 12:50
Автор:

Кириєнко Анна

Около шестидесяти процентов молодежи, которая была выбрана на местных выборах 2020 — родственники украинских политиков и чиновников. Соответственно, 30 человек из 49 имеют "связи". Об этом сообщило движение "Честно" на своем сайте.

Около 60% молодых политиков - родственники депутатов и чиновников (Исследование)

Большинство украинских молодых политиков - родственники депутатов - исследование. Фото: vlasno.info

Организация исследовала, кто из политических династий и как шел к победе на прошлогодних выборах.

Оказалось, что треть из выбранных юных политиков принадлежат к партии "Слуга народа". Депутатов моложе 21 года выбирали почти во всех регионах страны, но около трети получили мандаты в местных советах Львовской и Киевской областей.

Значительная часть молодых депутатов в биографии для участия в выборах отметили, что имеют высшее образование. Однако по возрастным данным можно сказать, что часть этих людей только получают образование и являются студентами.

В большинстве случаев именно отец является влиятельным родственником, который способствовал политической карьере своего сына или дочери (22 случая из 30). Шесть раз кандидатам помогали политические связи матери. В других случаях влиятельным родственником был дядя.

Родственники еще шестерых кандидатов не имеют опыта баллотирования в местные советы, однако они есть или были местными чиновниками.

Около 60% молодых политиков - родственники депутатов и чиновников (Исследование) - фото 2
Около 60% молодых политиков - родственники депутатов и чиновников (Исследование) - фото 3

Напомним, что стало известно, что будет с заблокированными каналами Медведчука. Отмечается, что каналы 112, NewsOne и Zik будут лишены лицензии на вещание на пять лет. Предусмотрены и дальнейшие санкции за нарушения, сделанные по последнему времени. Подробности сообщение читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что для некоторых людей в стране карантин может быть отменен. Кто сможет забыть о жестких ограничениях, читайте здесь.


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Источник: https://www.chesno.org/post/4513/?__cf_chl_jschl_tk__=c31d0bc82d326e0c976911504743901628fc7e64-1612800855-0-AbvRRgWLiaKHqsjhEFRRRi6aTNB-deyOSjDXjttLKlSyEg8_w-n2YebLz_Gwc7wG-G49IKNE7K--bGTZ6bBpzYm2ZJXnHGP4_g4NPcvwQPkhV4t7I6EWciR9ssRyV6GnCd0jPgSgSZCbO3-r0Zc
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