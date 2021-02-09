Около 60% молодых политиков - родственники депутатов и чиновников (Исследование)

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Кириєнко Анна
Около шестидесяти процентов молодежи, которая была выбрана на местных выборах 2020 — родственники украинских политиков и чиновников. Соответственно, 30 человек из 49 имеют "связи". Об этом сообщило движение "Честно" на своем сайте.
Большинство украинских молодых политиков - родственники депутатов - исследование. Фото: vlasno.info
Организация исследовала, кто из политических династий и как шел к победе на прошлогодних выборах.
Оказалось, что треть из выбранных юных политиков принадлежат к партии "Слуга народа". Депутатов моложе 21 года выбирали почти во всех регионах страны, но около трети получили мандаты в местных советах Львовской и Киевской областей.
Значительная часть молодых депутатов в биографии для участия в выборах отметили, что имеют высшее образование. Однако по возрастным данным можно сказать, что часть этих людей только получают образование и являются студентами.
В большинстве случаев именно отец является влиятельным родственником, который способствовал политической карьере своего сына или дочери (22 случая из 30). Шесть раз кандидатам помогали политические связи матери. В других случаях влиятельным родственником был дядя.
Родственники еще шестерых кандидатов не имеют опыта баллотирования в местные советы, однако они есть или были местными чиновниками.
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Также сайт "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что для некоторых людей в стране карантин может быть отменен. Кто сможет забыть о жестких ограничениях, читайте здесь.
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