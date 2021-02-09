Около 60% молодых политиков - родственники депутатов и чиновников (Исследование)

Около шестидесяти процентов молодежи, которая была выбрана на местных выборах 2020 — родственники украинских политиков и чиновников. Соответственно, 30 человек из 49 имеют "связи". Об этом сообщило движение "Честно" на своем сайте.

Большинство украинских молодых политиков - родственники депутатов - исследование. Фото: vlasno.info

Организация исследовала, кто из политических династий и как шел к победе на прошлогодних выборах.

Оказалось, что треть из выбранных юных политиков принадлежат к партии "Слуга народа". Депутатов моложе 21 года выбирали почти во всех регионах страны, но около трети получили мандаты в местных советах Львовской и Киевской областей.

Значительная часть молодых депутатов в биографии для участия в выборах отметили, что имеют высшее образование. Однако по возрастным данным можно сказать, что часть этих людей только получают образование и являются студентами.

В большинстве случаев именно отец является влиятельным родственником, который способствовал политической карьере своего сына или дочери (22 случая из 30). Шесть раз кандидатам помогали политические связи матери. В других случаях влиятельным родственником был дядя.

Родственники еще шестерых кандидатов не имеют опыта баллотирования в местные советы, однако они есть или были местными чиновниками.





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