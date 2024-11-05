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Один из городов в США объявил первые результаты выборов: кто лидирует

Гаррис и Трамп сравнялись в полночь в Диксвилл-Нотч, чтобы начать день выборов

сегодня, 10:06
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Недилько Ксения

Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса каждый в крошечном городке Диксвиль-Нотч в Нью-Гэмпшире, который начал день выборов одним из первых мест в стране, где сообщил о своих президентских предпочтениях. Об этом сообщает CNN.

Один из городов в США объявил первые результаты выборов: кто лидирует

Трамп и Харрис

Незарегистрированный городок, расположенный вдоль американо-канадской границы в северной части Нью-Гэмпшира, открыл и закрыл свои избирательные участки сразу после полуночи по восточному времени по традиции, взявшей начало в 1960 году. В нем приняли участие четыре республиканца и два незаявленных избирателя.

Несмотря на то, что Dixville Notch не всегда может предсказать окончательного победителя – или даже выбор штата – его ежегодное производство, несмотря на убыль населения, является историей успеха для местных лидеров и поводом для улыбки.

По традиции, все избиратели, имеющие право голоса, собираются в неактивной гостинице Balsams Hotel в Диксвиль-Нотче, чтобы тайно проголосовать после открытия избирательных участков в полночь. После каждого голосования подсчитываются голоса и объявляются результаты за несколько часов до любого другого места, что делает его местом для национальных репортеров, которых часто больше, чем избирателей.

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Если президентом США станет Камала Харрис, то она продолжит нынешнюю политику "контролируемой эскалации", которая привела к тому, что в войну на стороне России вступила другая ядерная страна — Северная Корея, отмечает военный Александр Аронец.

"Будет ли США выделять нам помощь? Это вопрос, поскольку большинство в Сенате вероятно получат республиканцы. Так что надеяться, что помощь будет хотя бы на нынешнем уровне — не стоит. Но администрация Камалы продолжит "решительно" осуждать российскую агрессию, — считает Аронец. Что касается Дональда Трамп, то, по его мнению, он является очень непредсказуемым политиком.



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