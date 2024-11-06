Неизвестный поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов: сколько он выиграл

Опрос "Трамп против Харрис" на Polymarket получил ставки на 3,2 миллиарда долларов. Объем голосов за Трампа составил 1,3 миллиарда долларов, в то время как ставки на Харриса составляют 823 миллиона долларов. Об этом сообщает CCN.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Участники Polymarket получают 1 доллар за акцию, если выиграют в результате.

Фаворитом на победу на Polymarket был Дональд Трамп.

Президентские выборы в США в 2024 году стали крупнейшим двигателем капитала к платформе криптовалютных ставок Polymarket, привлекая абсурдные 3,2 миллиарда долларов США в объемах ставок.

Безусловно, Трамп привлек самых богатых спонсоров криптовалюты.

Верхний держатель "Да" для Трампа, неизвестный с ником "zxgngl" владеет огромным количеством 29 473 066 акций. По данным Polymarket, установка этой позиции стоила 17,9 миллионов долларов США, что принесет прибыль чуть менее 12 миллионов долларов. Этот трейдер также мог бы потерять около 18 миллионов долларов.

И наоборот, верхний голосующий против Трампа, человек с ником "markitzero", владеет 3 768 117 акциями, которые оцениваются в 1,46 миллиона долларов, которые, очевидно, он проиграл.

Крупнейший спонсор Харрис с ником "leier", поддерживает вице-президента 10 871 330 акциями. Их позиция оценивается в 4,2 миллиона долларов и могла бы получить прибыль более 6 миллионов долларов, если бы выиграла Харрис.

Самый большой скептик кандидата от Демократической партии с ником "Sake", имеет 2 028 536 акций против Харрис стоимостью 1,2 миллиона долларов, что принесет более 800 000 долларов прибыли.

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