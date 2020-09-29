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Не только Тимошенко: новый лидер украинской партии заразился коронавирусом

Лидер партии "Голос" Кира Рудик заразилась COVID-19

29 сентября 2020, 12:45
Автор:

Владимир Лавский

Лидер партии "Голос" Кира Рудик во время предвыборной кампании заразилась на COVID-19. Об этом народный депутат сообщила на своей странице в фейсбуке. 

Не только Тимошенко: новый лидер украинской партии заразился коронавирусом

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID-19. В последние несколько дней была высокая температура, наверное, такого я еще и не помню в своей жизни. А так все симптомы — обычный грипп, схожесть максимальная. Сейчас чувствую себя намного лучше. Скажу сразу, что все представители партии "Голос", с которыми я тесно общалась, также прошли тестирование. Да, необычно выпадать из команды в разгар предвыборной кампании. Но мы уже выработали привычку работать дистанционно, так что все будет хорошо. Обращаюсь еще раз ко всем: не игнорируйте карантинные требования, берегите себя", — написала Рудик.


Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Кира Рудик возглавила партию "Голос" после того, как ее покинул певец Святослав Вакарчук. 



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