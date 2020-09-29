Не только Тимошенко: новый лидер украинской партии заразился коронавирусом

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Владимир Лавский
Лидер партии "Голос" Кира Рудик во время предвыборной кампании заразилась на COVID-19. Об этом народный депутат сообщила на своей странице в фейсбуке.
Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.
Как ранее сообщали "Комментарии", Кира Рудик возглавила партию "Голос" после того, как ее покинул певец Святослав Вакарчук.
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