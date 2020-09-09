Не "Слуга народа". В Украине перед выборами появится еще один политический сериал

Накануне местных выборов в Украине в Сети появится образовательный сериал "Кандидат". Об этом сообщает официальный сайт Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

"Это будет образовательный проект, который мы рекомендуем для просмотра всем, кто планирует хоть когда-то принимать участие в выборах. Вы узнаете обо всех основных этапах предвыборной кампании, которые помогут вам преодолеть трудности в будущем", - заявляет пресс-службе Министерства.

"Кандидат" будет состоять с 11 серий продолжительностью от трех до пяти минут.

Среди актеров сериала много известных в Украине личностей. Это актер и телеведущий Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан и не только.





Как ранее сообщали "Комментарии", Netflix анонсировал новый сериал про Ведьмака.

"Все узнают историю за 1 200 лет до жизни Геральта из Ривии. В этот час мир монстров, людей и эльфов слился в один. Именно тогда и появился первый ведьмак" - сообщает компания.

По данным источника, название нового проекта: Ведьмак: первая кровь. Новый сериал будет состоять из шести эпизодов. Режиссером проекта станет Лоррен Хиссрич, работавшая над оригинальным сериалом. Скорее всего, оригинального Геральта из Ривии в данной части не будет.

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