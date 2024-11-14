На Западе заговорили о выборах Украины в 2025 году: у Зеленского отреагировали

Все планы и прогнозы, которые публикуются в западных СМИ сводятся к одному – заставить Украину не сопротивляться, отдать территории, провести выборы во время войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя информацию публикацию издания The Economist о том, что выборы в Украине могут состояться уже в мае 2025 года.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Что мне сегодня очень нравится – я с сарказмом говорю – в западных медиа? Все планы, все, что они прописывают сегодня – это заставить Украину не сопротивляться. Отдайте территорию, не вступайте в НАТО, проведите выборы во время войны. Все это базируется на том, что "давайте принудим Украину"", – отметил спикер.

Михаил Подоляк добавил, что люди, которые работают в свободных медиа и пишут эту аналитику, предлагают завершить войну за счет страны, на которую напали.

Советник главы ОП возмутился, что в публикациях рейтинговых западных медиа все сводится к принуждению Украины к миру, но там нет ни слова о том, как заставить Россию, страну-агрессора прекратить агрессию.

В то же время, отвечая на вопрос о том, почему в западных медиа так делают, Подоляк сказал, что "это проще".

"Смотрите: "Мы такие крутые, мы знаем, как можно закончить быстро войну". А как закончить войну? Есть страна, которая три года сопротивляется. Мы бы, например, три года сопротивление, может, и не оказывали, стояли бы на коленях, это круто и так далее. Но они оказывают сопротивление. Так мы же можем закончить войну. Как? А давайте скажем, чтобы они сложили оружие, это решение. И все такие: "Ух ты!". Они просто не пишут заголовок "Мы о мирном плане, ради окончания войны надо сделать то и то". Они должны написать "Мир в Украине может быть только за счет Украины, только за счет того, что Украина перестанет сопротивляться и отдаст все свое"", – резюмировал Михаил Подоляк.

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