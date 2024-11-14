На Западе заговорили о выборах Украины в 2025 году: у Зеленского отреагировали

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Кравцев Сергей
Все планы и прогнозы, которые публикуются в западных СМИ сводятся к одному – заставить Украину не сопротивляться, отдать территории, провести выборы во время войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя информацию публикацию издания The Economist о том, что выборы в Украине могут состояться уже в мае 2025 года.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Михаил Подоляк добавил, что люди, которые работают в свободных медиа и пишут эту аналитику, предлагают завершить войну за счет страны, на которую напали.
Советник главы ОП возмутился, что в публикациях рейтинговых западных медиа все сводится к принуждению Украины к миру, но там нет ни слова о том, как заставить Россию, страну-агрессора прекратить агрессию.
В то же время, отвечая на вопрос о том, почему в западных медиа так делают, Подоляк сказал, что "это проще".
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