kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.10.2020

BTC/USD

11906.71

ETH/USD

369.75

LTC/USD

47.31

НБУ 20.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы На выборах окончательно оформилась пятерка партий-лидеров
commentss НОВОСТИ Все новости

На выборах окончательно оформилась пятерка партий-лидеров

Социсследование показало, кто держит высокие позиции в рейтингах накануне выборов

сегодня, 16:53
Автор:

Станислав Молчанов

В Украине окончательно сформировалась пятерка партий-лидеров местных выборов, которые должны состояться в это воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября.

На выборах окончательно оформилась пятерка партий-лидеров

Так, среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на выборы, 16,7% поддерживают партию "Слуга народа", 13,5% поддерживают ОПЗЖ, 13,2% отдадут свой голос за "Европейскую солидарность", а 8,6% проголосуют за "Батькивщину".

Замыкает пятерку лидеров партия "За Будущее", которую поддерживают 7,4% респондентов. При этом, эта политсила является самой "молодой" из всех лидеров избирательной гонки — она была создана лишь в конце мая этого года. Также это единственная партия, демонстрирующая постоянный рост рейтинга на протяжении всех волн замеров общественного мнения группой "Рейтинг".

Другие политсилы не преодолевают условного 5%-го барьера.

Отметим, что опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных регионов Крыма и Донбасса. Было опрошено 5000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Как сообщалось, Украина вошла в пик избирательной гонки: у кого больше шансов и почему.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ