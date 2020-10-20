На выборах окончательно оформилась пятерка партий-лидеров

В Украине окончательно сформировалась пятерка партий-лидеров местных выборов, которые должны состояться в это воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-19 октября.

Так, среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на выборы, 16,7% поддерживают партию "Слуга народа", 13,5% поддерживают ОПЗЖ, 13,2% отдадут свой голос за "Европейскую солидарность", а 8,6% проголосуют за "Батькивщину".

Замыкает пятерку лидеров партия "За Будущее", которую поддерживают 7,4% респондентов. При этом, эта политсила является самой "молодой" из всех лидеров избирательной гонки — она была создана лишь в конце мая этого года. Также это единственная партия, демонстрирующая постоянный рост рейтинга на протяжении всех волн замеров общественного мнения группой "Рейтинг".

Другие политсилы не преодолевают условного 5%-го барьера.

Отметим, что опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных регионов Крыма и Донбасса. Было опрошено 5000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Как сообщалось, Украина вошла в пик избирательной гонки: у кого больше шансов и почему.

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