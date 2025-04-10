Могут ли украинцы готовиться к выборам на это лето: у Зеленского дали прямой ответ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава президентской канцелярии сделал в интервью изданию Corriere della Sera.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Журналисты вспомнили о статье издания "The Economist", где якобы намекнули о подготовке к выборам на лето и попросили руководителя ОП дать свою оценку таким предположениям.

Андрей Ермак назвал такие заявления чушью, которую невозможно воспринимать всерьез, ведь в Украине продолжается война и нет оснований говорить о скором ее завершении.

"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать", — заявил глава Офиса президента.

В ходе этого же интервью Андрей Ермак прокомментировал, готово ли государство согласиться на заморозку статуса оккупированных земель на длительный период.

На вопрос журналистов, рассматривает ли Киев возможность уступок по оккупированным территориям в обмен на так называемый "стабильный мир", Ермак заверил, что Украина никогда не признает российскую оккупацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, действующий глава государства Владимир Зеленский возглавил бы гонку. Однако у Зеленского есть несколько конкурентов, в том числе посол Валерий Залужный и бывший президент Петр Порошенко.

Согласно данным социологического исследования, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,5% опрошенных. Ближайшим соперником действующего президента оказался бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный — 18%.



