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Могут ли украинцы готовиться к выборам на это лето: у Зеленского дали прямой ответ

Слухи о выборах летом глава ОП назвал откровенной чушью

сегодня, 14:05
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Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава президентской канцелярии сделал в интервью изданию Corriere della Sera.

Могут ли украинцы готовиться к выборам на это лето: у Зеленского дали прямой ответ

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Журналисты вспомнили о статье издания "The Economist", где якобы намекнули о подготовке к выборам на лето и попросили руководителя ОП дать свою оценку таким предположениям.

Андрей Ермак назвал такие заявления чушью, которую невозможно воспринимать всерьез, ведь в Украине продолжается война и нет оснований говорить о скором ее завершении.

"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать", — заявил глава Офиса президента.

В ходе этого же интервью Андрей Ермак прокомментировал, готово ли государство согласиться на заморозку статуса оккупированных земель на длительный период. 

На вопрос журналистов, рассматривает ли Киев возможность уступок по оккупированным территориям в обмен на так называемый "стабильный мир", Ермак заверил, что Украина никогда не признает российскую оккупацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, действующий глава государства Владимир Зеленский возглавил бы гонку. Однако у Зеленского есть несколько конкурентов, в том числе посол Валерий Залужный и бывший президент Петр Порошенко.

Согласно данным социологического исследования, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,5% опрошенных. Ближайшим соперником действующего президента оказался бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный — 18%.




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Источник: https://www.corriere.it/esteri/25_aprile_09/yermak-l-america-sta-capendo-che-il-problema-e-putin-presto-nuovi-negoziati-bf988abd-b710-406b-b50c-954ed85f4xlk.shtml
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