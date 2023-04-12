Мир может оказаться на пороге войны с российским Четвертым рейхом, - Данилов

В случае, если мировое сообщество не добьется поражения России в захватнической войне против Украины, оно получит новую мировую войну с российским Четвертым рейхом. Это подчеркивает Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут "Комментарии".



Если Путин останется рукопожатием, тогда рашизм пойдет по миру

Он отметил, что отношения западных стран с Кремлем аналогичны отношениям с вождем Третьего рейха Адольфом Гитлером.

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"Формулу Победы Украины и демократии можно обсуждать, но формула поражения известна. История учит: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Легитимизируйте фашистские власти и восстановите business as usual с поставщиками Вермахта. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых сотни невинных детей, разрушенные судьбы… и дальше продолжайте давить руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах. В случае, если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом", — подчеркнул Секретарь СНБО.

Напомним, "Комментарии" писали, что ждет рашистских палачей за зверскую расправу с пленным, — Заявление ООН и ЕС.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия стягивает на фронт штурмовые подразделения. Силам обороны придется воевать с "Солнцепеками", что усложнит ситуацию

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