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Моесеенко Валентина
В случае, если мировое сообщество не добьется поражения России в захватнической войне против Украины, оно получит новую мировую войну с российским Четвертым рейхом. Это подчеркивает Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут "Комментарии".
Если Путин останется рукопожатием, тогда рашизм пойдет по миру
Он отметил, что отношения западных стран с Кремлем аналогичны отношениям с вождем Третьего рейха Адольфом Гитлером.
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Напомним, "Комментарии" писали, что ждет рашистских палачей за зверскую расправу с пленным, — Заявление ООН и ЕС.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия стягивает на фронт штурмовые подразделения. Силам обороны придется воевать с "Солнцепеками", что усложнит ситуацию
Читайте на страницах "Комментариев" — Украина готовит 40-тысячную штурмовую бригаду для контрнаступления.
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