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Местные выборы в Украине: где состоится второй тур

Второй тур выборов мэра состоится, минимум, в 8 областных пунктах

сегодня, 10:41
Автор:

Виолетта Комаровская

Второй тур местных выборов в Украине состоится в 2 этапа. Часть городов будут выбирать мэров 15 ноября, остальные — 22 ноября. По данным подсчета Центризбиркома, во второй тур вышли кандидаты в 8 областных центрах. Об этом говорится на сайте ЦВК.

Местные выборы в Украине: где состоится второй тур

Выборы в Украине. Фото: Свои.City/Станислав Козлюк

Среди самых крупных городов, где второй тур точно состоится, — Одесса. Действующий мэр Геннадий Труханов смог взять только 38,35%. У его ближайшего конкурента — нардепа из "ОПЗЖ" Николая Скорика — 19 с половиной процентов. Голосовать одесситы будут 15 ноября.

В Днепре второй тур назначили на 22 ноября. За кресло мэра бороться будут действующий мэр Борис Филатов, который в первом туре получил 46,41 % голосов, а также местный бизнесмен Загид Краснов. Его 25 октября поддержали 13,15% избирателей, пришедших на участки. 

Также 22 ноября голосовать за мэров еще раз будут во Львове, Ровно, Полтаве, Ужгороде, Славянске, Дрогобыче и Броварах.

На 15 ноября второй тур выборов назначили в Сумах, Краматорске, Луцке и Каменец-Подольском.

Второй тур выборов мэра назначают в городах, где живет более 75 тысяч избирателей. При этом, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре. 

Количество городов, где будет второй тур, еще может измениться, поскольку ЦВК еще не везде подвела итоги голосования 25 октября.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на выборах мэра в США победил французский бульдог.


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Источник: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
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