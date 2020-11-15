Мэром Одессы остается Труханов – экзит-пол

Язык
Coinspot 15.11.2020
BTC/USD
15878.40
ETH/USD
445.47
LTC/USD
62.10
НБУ 15.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
По информации экзит-пола КМИС, на выборах главы города в Одессе побеждает Труханов, который набрал 55.1% (по состоянию на 17:00)
Фото: из открытых источников
Кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик набрал 42,8%. Опрошено 1780 респондентов на 40 участках. Погрешность не превышает 3-4 процентов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что, несмотря на карантинные ограничения, в семи городах Украины стартовал второй тур местных выборов. В 8.00 избирательные участки начали свою работу. Итак, сегодня мэров выбирали жители Одессы, Сум, Херсона, Луцка, а также Краматорска (Донецкая область), Каменец-Подольска(Хмельницкая область) и Украинки (Киевская область).
Во втором туре участвуют два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов от избирателей по итогам первого тура. Для голосования выдается один бюллетень с фамилиями двух кандидатов. Человеку нужно поставить галочку или "+" напротив кандидата, которого он поддерживает на выборах. Для того чтобы проголосовать за кандидата, человеку нужно прийти на избирательный участок с паспортом и защитной маской.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости