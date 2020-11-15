Мэром Одессы остается Труханов – экзит-пол

По информации экзит-пола КМИС, на выборах главы города в Одессе побеждает Труханов, который набрал 55.1% (по состоянию на 17:00)

Фото: из открытых источников

Кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик набрал 42,8%. Опрошено 1780 респондентов на 40 участках. Погрешность не превышает 3-4 процентов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, несмотря на карантинные ограничения, в семи городах Украины стартовал второй тур местных выборов. В 8.00 избирательные участки начали свою работу. Итак, сегодня мэров выбирали жители Одессы, Сум, Херсона, Луцка, а также Краматорска (Донецкая область), Каменец-Подольска(Хмельницкая область) и Украинки (Киевская область).

Во втором туре участвуют два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов от избирателей по итогам первого тура. Для голосования выдается один бюллетень с фамилиями двух кандидатов. Человеку нужно поставить галочку или "+" напротив кандидата, которого он поддерживает на выборах. Для того чтобы проголосовать за кандидата, человеку нужно прийти на избирательный участок с паспортом и защитной маской.

















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